圖／趙梅英

阿黛來這個中西部小城的大學讀戲劇，看出了這個系裡的端倪。碩士班學生涇渭分明分成兩股。一股是明星族，他們主要是學表演，也有學導演、舞台設計或燈光、服裝、化妝的。他們鮮明亮麗、張揚做致，高聲暄笑，渾身是戲。每天一到時間，他們從舞台、教室、shop（布景製作坊）流淌出來，匯聚在系館中心的沙發區，勾肩搭背，分享八卦，熠熠發光。他們總在某齣劇中擔綱，總在喳呼忙乎，海報上滿是他們的形象和大名，貼得滿校園。低班學生懷著追星的目光經過他們身邊，仰慕卻難插入一句話。

另一股學生則流落邊緣，不受矚目。這些人或者修一個沒有太多經濟效益的文科碩士，或者正在苦讀博士。他們常是形單影隻，有時三兩靜靜聊天，討論課業。他們一般不熱中演出，即使參加，也是為了學分需要。每季系上的公演或畢業特展發出試鏡或徵人廣告，從不見他們摩拳擦掌。在這個以訓練舞台表演和製作技術為主的系裡，他們顯得低調而不起眼，甚至有些灰撲撲的。

阿黛進碩士班讀了一個學期，就知道自己不能成為第一類人。不只因為她英語不溜，更因為她本質上不喜別人注意，上了舞台見光死──她屬於躲起來觀察別人的人。為什麼來學戲劇？一言難盡，簡而言之，死黨拉她一起申請，結果阿黛錄取了，死黨卻落榜，最後留在台灣風風火火地搞小劇場。阿黛本來打算學戲劇文學，多數課程倒是去英文系修了。但系上的必讀課還得應付，世界戲劇史、劇場製作策劃、舞台管理等，不免跟各種人有了交集，對系上的星族看熟了眼。

孤狼似地度過一個學期，下學期總算在課堂上認識了比她高一年的兩個白人男生，傑夫和克里佛，兩人一高一矮，總在一起瞎聊。傑夫知識豐富、沉穩幽默，瘦臉上嵌著兩隻友善的棕色大眼。推得極短的平頭，顯得後腦袋突兀，像個和尚──他真是佛教徒，老念著要攻讀博士，探討佛教與戲劇的淵源，只差沒錢交學費。克里佛有六呎五吋吧？高大落拓，齊肩的鬈曲長髮，總披一件暗色長風衣，釦子敞開，走路有風。深邃的藍眼睛、窄鼻樑，有幾分像麥可‧道格拉斯，看似冷酷，其實溫柔羞澀。

傑夫坐懷不亂，不論哪個女生撒嬌調情，他總是彬彬有禮，男女有別。克里佛卻是個悶騷，一次阿黛和傑夫受邀去他家玩，結果傑夫臨時不能來。克里佛帶她參觀豪宅，告訴她自己在夏威夷讀大學時，有個風情萬種的日本 女友淳子，「她熱情如火，迷死我了──她跟你一樣嬌小！」一進臥房，他不由分說將阿黛橫抱起來，甩到大型席夢思床上，立馬就要跳上來交歡，害得阿黛忙討饒，說自己不是日本豪放女，而是來自民風保守的台灣。他才訥訥止步，尷尬了好久。不管三個人多麼不相稱，阿黛為了補足上課抄寫得七零八落的筆記，總跟他們坐一起。看得出來，他倆從不跟星族人打交道，怡然做邊緣之姿。

有一天阿黛終於坐在那群星族旁邊了。下課時她跟傑夫和克里佛從教室出來，討論著上課的內容，三個人自然走到沙發區坐下，絲毫沒有留意旁邊一群星族也匯集過來，聊得正歡。兩撥人坐在一起，各自說著不同的事情，互不干擾，反倒有一種疏離卻又和諧的氛圍，阿黛突然有了一種歸屬感。此時此刻跟誰結緣，就走在一起陪他一段，這就是劇場人生吧。

阿黛聽到星族們正熱切地討論暑假計畫。有的想進城外密西西比河邊的百年遊輪劇場，整個夏季在船上演戲。另有人說還不如去上州 的文藝復興節待四個禮拜，扮演十六世紀的歐洲村民，管吃管住還可以演露天戲。那一頭的茱蒂絲說她準備考進市中心沃克藝術中心的戲劇季，當候補演員也值得，可以從經典演出裡學到很多。

茱蒂絲是表演系的紅人，她從莎士比亞演到田納西‧威廉斯，還能歌善舞，領銜音樂劇。她身材高䠷，穠纖合度，一頭鉑金色的柔髮，蛋形臉，眼睛大得驚人，悲劇喜感都傳神。阿黛從餘光中看見克里佛死盯著茱蒂絲，目光脈脈。

這邊傑夫突然喊她：「喂，阿黛，克里佛跟我馬上畢業了。我們想在校外搞個舞台劇 ，算是紀念這個階段結束，要不要參一腳？」

阿黛剛去過沃克中心，想申請下一季戲劇製作的暑期實習，結果面談時連幾個經典劇都沒聽過，當場被淘汰。現在有現成的機會，她想都不想，立刻答應。

「準備演什麼戲？我讀過的劇本不多呢。」

「劇本是我寫的，還在修改中。劇本創作課的林頓教授給我一個B，他似乎不太喜歡前衛的東西。班上同學也說看不懂我寫的……」傑夫搔搔頭笑道。（一）