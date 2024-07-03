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君子蘭漣漪（六）

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我們猜想，大約會有一屋子的小朋友同他們的父母參加，於是買了最大號的酸橙派，還特別請店員用一粒鮮艷的櫻桃做裝飾。我們抵達之時，發現街道上並沒有擠滿車子。傑夫將一個寫了「生日快樂」字樣的粉紅色大氣球，繫在他們家門前的郵箱柱上，讓過往行人知道，這裡有一位小公主過生日。他端著一箱義大利礦泉水，我端著派和一份禮物，按門鈴。馬爾特跑出來迎接我們。走進餐廳才明白，這裡只有四個大人和一個孩子。捷妮還是尋常衣著，笑臉相迎。

餐桌上一方桌布，蓋住了半個桌面，五個座位分屬我們這五個人，捷妮很自然地在餐桌一頭坐定。蘇珊從廚房走出來，端著一個小碟子，裡面有一個cupcake（紙杯蛋糕），蛋糕上面點燃了一根粉紅色的小蠟燭。蘇珊領頭唱生日歌，大家跟上去，蘇珊把這個紙杯蛋糕放在捷妮面前，滿臉是笑。

歌聲止歇，捷妮一口氣吹熄小蠟燭，沒有碰那個小蛋糕，環視四位成年人，很嚴肅地開口：「我有重要的決定宣布，我已經決定要同祖母一樣成為植物學家。我希望回到老家入學，一方面陪伴祖母，一方面接受完整的教育。高中畢業後，我選擇州立大學梅森，那所大學在最近六十年裡進步成為重要的學府。」說完，她注視著她的父母，準備迎戰任何的反對意見。

四個成人裡面，只有傑夫全然不知內中曲折，他馬上鼓掌歡呼：「Bravo！」然後侃侃而談：「捷妮，我非常感動，你的志向非常遠大、非常貼近自然，正是今天這個時代最最需要的。人類不肯或不能親近土地已經太久了，很高興，你對植物有興趣、對土地有興趣、對大自然有感情。」（六）

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