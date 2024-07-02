我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

藍色嬰兒（一一）

南希

我媽媽說：你小時候也是老哭，可能就是這種嬰兒現象──求抱抱、求關注、求撫觸。可是我哪裡懂，你一哭，我就抱，抱了你還哭。你還老是生病、老是哭，沒轍了我也跟著哭，來不及顧身體。結果我得了產後抑鬱症，導致了嚴重的眼疾，不得不離職在家專門休養。我聽著，不知道說什麼，捧著電話不語。

我媽媽很敏感，她很快轉移話題說：「俗話說『三翻六坐七爬』，初生的孩子三個月能翻身、六個月會坐、七個月就會爬。可你這個孩子已有九個半月了，才會坐，還坐不穩，怎麼回事啊？「

「他叫詹姆斯，」我糾正道，「詹姆斯是他的暱稱。我們不用他的真名。」

詹姆斯是一個漂亮可愛的混血兒，蒼白的小臉上，藍色的大眼睛佔據了三分之一，細細軟軟的黃頭髮披蓋在額頭上。

「詹姆斯很安靜，但是太安靜了。」護士說因為母體毒品的影響，他的身體發育還是很遲緩。護士兩周給他稱一次體重。每次都是在下午稱，換完乾淨的尿不濕、餵完奶後一小時、孩子睡著的狀態，穿著一致，才稱量他的體重。「詹姆斯已經九個半月才十六磅，比正常體重還低，屬於低體重或消瘦」。

護士來訪的這天晚上，大約是午夜兩點鐘，我被嬰兒房雜亂的聲音驚醒，看見妻子抱著孩子，正用奶瓶嘴戳著他的臉部。她嘴裡不停叫喊著：你醒醒。奶水弄了孩子一臉。接著，奶瓶在她手上無聲地滑落下去，掉在地上發出「啪嗒」一聲清脆的聲響。

孩子漸漸閉上了眼睛，但是小臉漲得通紅，進而由紅到青，不斷往外吐白沫，全身瑟瑟發抖。

孩子怎麼啦！我問。（一一）

毒品

上一則

鳳凰古城的人和事（上）

下一則

我的駕照路

延伸閱讀

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持
NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬
連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走

連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走
NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

熱門新聞

32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，後選擇讀餐飲，走出一片天。（圖／技專招生專業化辦公室提供）

自幼賣陽春麵立志讀餐飲 台灣「菜市場孩子」當上米其林餐廳主廚

2024-06-27 02:10

老哥與我

2024-06-24 02:00
作者家門前的小水溝。（圖／作者樓克安提供）

憶士林官邸眷村

2024-06-24 02:00

再談台灣招牌「字」趣

2024-06-27 02:00
圖／達姆

第一杯茶

2024-06-25 02:02

家附近的歹徒

2024-06-24 02:01

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運