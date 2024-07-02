她抱住我，良久，終於鬆開手，爬上行軍床，甜甜地睡了。我看著這個美麗的孩子，心裡祈禱，天可憐見，讓這個孩子順利長大。

感恩節前，我到植物中心選購了義大利 的灰色花盆以及透明的水盤，相當輕巧、相當深，設計好，積水不但能夠流出，而且花盆底部邊緣有小小開口，積水可以從那裡流淌開去，無論室內或室外，都很理想。

我把整個植株從原來的花盆中拔出，放在工作檯上。捷妮注意到圓柱形的根系，把它畫下來。我把植株分開，選了最挺拔的一株修剪了根系，栽種在那個灰色的花盆裡，澆透水，指點捷妮看清楚水流方向。然後我給自家的曇花換土。老土則放進一個塑膠大盤，放在陽光下曬：「日後仍然好用。」整個過程中，捷妮一直用雙手捧著腐植土，將它們灑進兩個花盆，一點點壓實。鬆軟的腐植土散發著特有的香味，捷妮甘之如飴。

我把自家曇花移進陽光屋，從庫房拿出一輛小推車，把捷妮的曇花放在車上，送她回家。蘇珊在門外迎接我們，表情若有所思。我笑著跟她說：「先放水盤，再把花盆放進去，一個月澆一次水就可以了。明年四月，整個植株搬出戶外，水盤可以有七個月擱置不用。」告別之後，我便推著空車回家去了。

感恩節、聖誕節 、新年接踵而到。節慶期間，大家都忙，捷妮曾同父母回老家探望祖母，我們則忙著歡迎兒子、媳婦回家團聚。過了年，開春了，木蘭第一、黃水仙第二、木本牡丹第三，奼紫嫣紅的日子來了。三月，捷妮生日，蘇珊請了我們，時間約在周六下午茶時分。（五）