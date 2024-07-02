你好，合夥人！（二）

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雅君對金萊說：「你可能不知道，飛機飛馬 賽的時候，我還坐在最後面。現在我和羅皇后換了位置，她坐後面了。」金萊看見雅君的眉眼舒展，呈現出一掃陰霾的燦爛。

一路上，雅君的話很多，她和金萊各屬不同項目，不是同行，便少了明裡暗裡的嫉妒和競爭，很容易交心，說話時沒有顧忌和防範。雅君低聲告訴金萊：「別看那羅皇后表面上笑臉迎人，媒體緣好得很，其實是頭笑面母老虎。前些年，我和她是跳雙人搭檔，她嫌我礙她的眼睛，找了個新伴把我趕走了。好，我走，我在單人項目上咬死你。」

羅皇后在奧運 真慘，先是雙人跳台，兩人本是一路遙遙領先，就等最後的關鍵一跳。眼看金牌的光快照在大頭，新搭檔梅梅動作變形，本應該是大頭先入水，卻成了屁股先落水。看台上下，排山倒海的惋惜聲，她們的排名從天堂栽到地獄。

雙人項目的金牌碎了，單人項目的金牌必須啃下來。羅皇后知道其中的艱難，歐美國家高手如雲，自己最大的對手就是萬雅君。雖然每次大賽，羅皇后都能在最後一跳發威，壓倒雅君，但是雅君敢拚敢殺，對她的皇位虎視眈眈。

單人跳水比賽開始了，羅皇后一心想壓倒雅君，頻頻跳出高難度。難度大，風險也大，羅皇后的第二跳，身體在空中沒有及時展開，入水角度差，濺起一堆銀白的水花，一堆致命的水花。就這失誤的一跳，羅皇后把雅君推到第一的位置。如果羅皇后不慌，沉著應對，後面的幾跳還是可以把雅君擊倒。可是雅君太穩了，巋然不動，羅皇后在最後一跳必須拿出撒手鐧，決一死戰。可惜的是，死的是皇后，成全的是雅君。羅皇后最後一跳的嚴重失誤，居然連銅牌子都沒抓住。

回想奧運出征前，羅皇后是多麼意氣風發。她對蜂擁而來的記者說：「這一屆奧運比完了，我也該退了，把位置讓出來，畢竟年輕的一代也渴望金牌。」

這句話落在雅君耳朵裡，像針，不僅扎她的耳朵，也扎她的眼睛。雅君後來對金萊說：「她以為她是誰，天生就是霸王花啊？她不走，我就吃不了金雞蛋 ？」

為國爭光是件金衣裳，誰不想披在身上？同雅君的坎坷比起來，金萊幸運得像童話裡的公主。金萊一出道便是奧運，一上奧運便搞定兩塊金牌。一想起金萊的兩塊金牌，雅君心頭的恨怨，像一鍋沸騰的開水。如果羅皇后不排擠雅君，雅君還有機會參加雙人跳台，還有機會多拿一枚金牌，當上像金萊一樣的雙冠王。

早些年國家跳水隊安排雙人跳台，必須是強強聯手，於是指定雅君和羅皇后配搭。比賽嘛，有輸有贏，她們也拿過幾次銀牌，只要沒有金牌，似乎全是雅君的錯。

羅皇后早察覺雅君的野心，雙人跳台怎可能跟野心家配合？她後來找了梅梅跳，梅梅是皇后的老鄉，技巧細膩，又溫順乖巧，經常羅姊長、羅姊短，叫得比蜂蜜還甜，後來乾脆去掉姓，直接喊姊了。羅皇后和梅梅配合行雲流水，在各種場合宣稱梅梅是她最好的搭檔，雅君最後被踢出局。誰也沒想到，梅梅在奧運撞了大楣，不僅霉掉了自己的金牌，還炸碎了姊姊的金牌。

媒體最壞，早就知道皇后和雅君之間，心照不宣的積怨、沉默無聲的挑釁，明爭暗鬥多少年，一個要保江山、一個要篡位。她們在眾多賽場的表情和言談，經常被媒體放大渲染，津津樂道。這下看新皇后成功上位，知道雅君過去的傷心，當亞軍的辛酸委屈，忙蜂擁撲過去，那些五光十色的問題，無不是引蛇出洞：

「雅君啊，今天不是亞軍了，開心嗎？」

「萬年老二終於轉命了，一定有很多話要說吧？」

「對羅皇后的失誤，你有什麼想法嗎？」

「如果你和皇后配搭，絕對的黃金組合，是不是已為中國拿下了雙人金牌？」

雅君似乎早有準備，對那些刁鑽可惡的記者，兵來將擋，水來土掩，她氣定神閒地說：「我從來就沒想過金牌，比賽時根本不看記分牌，我只跳好每個動作。羅姊不管第幾名，依然是我的偶像。今天她沒拿金牌，只是運氣不好，她是我們永遠的英雄。」

雅君在奧運不僅收穫了金牌，還收穫了友誼。奧運回國後，太多的慶功會和酒會，她走得勤的朋友只有兩種，一是像金萊一樣的黑馬爆發戶，奧運會前無人曉，一戰成名天下知；二是像她這樣的萬年亞軍，總算借奧運大捷，一雪前朝之恥恨，修了正果。

修了正果的她們必然有很多機會，有了好機會也願意同好朋友分享，金萊的第一個廣告就是雅君介紹的。（二）