在馮家花園躲貓貓（一二）

「啦啦啦！啦啦啦！我是賣報的小行家……吃不飽、睡不好，痛苦的生活向誰告……」那還是費小雅她們一年級時去春遊路上哼唱的歌。

期間，費小雅收到一個來自省城的包裹，層層疊疊的外包裝剝去後，露出巴掌大小的人形木偶。木偶穿墨綠色棉衣、同色系棉褲，胸前繡白色玫瑰花。尤其是髮上的暗紅色蝴蝶結格外逼真，蝴蝶雙翅上分布著點狀斑紋，隱約的金色、紫色和銀色，熠熠閃光。好像來自一個有天使降臨的夜晚。

她給人偶拍了照片，發給莊亞麗。莊亞麗回了三個字：真像啊。現在，給馮玥兒準備的禮物遠遠超出當初預想。大衣、圍巾、日用品，五花八門，什麼都有。莊亞麗還在等待一款網購的護膚品，物流信息顯示，這幾日便能抵達。

費小雅每天下班都要去一趟童裝店。她們關了店門，拉下窗簾，坐在禮物堆裡，默默盤點著，生怕遺漏掉什麼。費小雅問她什麼時候去，莊亞麗一會兒說禮物還沒準備好，一會兒又說等那邊的熱鬧勁消掉一點再去不遲。的確，找馮玥兒的人太多了，還有人從外地千里迢迢趕來，只為了遠遠看她一眼。

「我就怕她哪一天忽然離開這裡了。」費小雅說。

「等收到最後一樣東西，我們就過去。」那是日本 京都「龍虎作」的轉運貓，手工製作，憨態可掬。兩人都覺得這是個好禮物。

那天中午，費小雅上完課，回到辦公室。她的手機上躺著好幾條短信，都是莊亞麗發來的。她去外地進貨了。等她回來，她們就去找馮玥兒。禮物已備妥。如果自己趕不回來，由費小雅全權代表她們四個人去跑一趟。（一二）