宜珍拿出手機給周自，一個女孩的照片。周自接過去，胡亂看了一眼，想起那個賣海螺的女孩，只不過臉大出一號，五官得的更開，越發顯得淺淡細碎。宜珍說有好幾張，你仔細看，她真人其實要比照片好看。

周自只有一張張照片滑過去，突然跳出一張宜珍在海邊照片，也許是志巍拍的，宜珍裹條沙灘巾，側著身子，回頭看。宜珍臉上的笑、頭髮滴的水、身上黏的沙粒，是海水養的一家子人，齊齊泛著光。周自想，這個海裡的女孩如今要上岸嫁人了。

周自覺出不合適，忙把這張照片滑走，只聽見宜珍自顧自地介紹她朋友。最後宜珍認真地說：我這朋友性格是真好，特別會照顧人。周自不知為什麼，這些話好像是宜珍在說自己。

宜珍說：我和她說了你的情況，她說可以，你加她個微信 吧。你看我說了這麼多，你是不是覺得我這人挺冒昧的，一點邊界感都沒有吧？

周自把手機還給宜珍，說沒有，這是好事，要謝謝你，我會加她的微信。宜珍算是拿了收據，高興地跑開，又是周自熟悉的宜珍。

送走志巍和宜珍，周自上了火車，向外望，浩浩蕩蕩的黑，透不出一點光亮， 如同天地闔上眼。周自臉貼近玻璃，才看出是海，無邊無際中嵌了半張自己的臉。那麼一小塊白，在海中明滅不定，像一處生命掙扎。

大海裡周自努力浮出水面，遠處一柱光，是燈塔。周自游過去，燈塔卻成了宜珍，周自竭盡全力，始終無法靠近。周自一下醒過來，才記起自己從沒下過海，更不會游泳。

志巍和宜珍結婚，給大家都發了請柬，當然有周自。當然周自也沒有去。（全文完）