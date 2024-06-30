圖／123RF

「你還沒有上學，已經懂得人生規劃了，你的父母能夠認真對待嗎？」我疑疑惑惑。

捷妮微笑：「莫札特在我這個年紀，已經開個人音樂會了。」

我皺眉，可憐的莫札特。偉大的音樂家，悲慘而短暫的人生。我搖了搖頭。

捷妮安慰我：「祖母是我最堅強的援軍，我一定要在祖母健在的時候，做成這件事，我也一定要『贏在我自己的起跑線上』。」我們擊掌，我答應她密切注意房市走向。

之後，便是歡笑。捷妮告訴我，她怎樣將六株君子蘭幼苗放進六個容器，並且置放在房內完全不同的位置，讓它們接受完全不同的日照。結果，只有一盆成長迅速，而且開花了。「我留了詳細的栽培記錄，逐日電郵給祖母，今天早上甚至送了這盆花的照片給祖母。她很高興，說我的研究報告很有價值。」捷妮笑了。終於笑了。我放下心來。

我送捷妮回家，她推著娃娃車。小桌上放著正在開花的君子蘭，花盆裡還斜插著一片美麗的日本 蕨。捷妮說日本蕨的數學一定高明得不得了，對稱的葉片必定是經過精密計算才生得這樣精準。我看她這樣歡喜，便剪了特別漂亮的一片送給她「做研究」。我的手裡則提著一個竹籃，裡面有滿滿一大盒餅乾以及一大瓶芒果汁。

我們慢慢走，捷妮嘰嘰呱呱，話題圍繞著蕨類講個不停，看起來心情已經大好。

門開處，蘇珊迎了出來，接過竹籃，說了些感謝的話，順便告訴我，樓上五間臥室只有主臥室比較有規模，其他都小小的。他們便請整修房屋的公司將兩間小臥室打通，改造成一間寬敞的書房，一家三口都能用。捷妮不置可否，抱起君子蘭走進門，不忘回身跟我道別。我也沒有多留，跟蘇珊說：「我們在這裡住了二十四年了，有任何可以幫忙的事情，請一定不要客氣。」然後，我就回家了。到家便上網搜索，這個社區的房價 不但節節高升，而且十分搶手。我在想，天助捷妮，她必定能夠達成心願。

沒有想到，傑夫有話要說。他皺著眉頭告訴我，蘇珊聯絡社區屋主委員會，希望了解「雅房分租」事宜。委員會已經知會她，為了社區安全，不贊成將自家房子的一部分出租。「當然，這是為了開源節流，但是現在的大環境不能不小心，我們怎麼知道那房客到底是什麼人哪？」我回答他：「我們在這裡已經四分之一世紀，從來沒有聽說有鄰居把房子分租出去。」一邊在心裡想，分租不成，有利於捷妮的計畫順利達成。

中秋節，我送月餅到捷妮的家，順便告訴她，曇花已經有十二朵花，再過一周就要開放了。「Epiphyllum oxypetalum？是不是俗稱『夜女王』的植物，屬於仙人掌家族？」捷妮滿臉疑惑地望著我，跟她父母打了個招呼，帶著她的平板電腦，就跟著我回家了。

進了門，下得樓來，將近八百平方英尺的書房裡滿壁書籍沒有讓她驚訝：「祖母的書房也有這麼厲害，只不過，她的書房相當亂，沒有您這裡這麼整齊。」捷妮微笑。

走進陽光屋，捷妮一眼看到立在屋外東北角的高大植株，以及掛在碧綠的葉片上狀如吊鉤的淺紅色花苞，一邊驚叫：「太神奇了！」一邊直接地撲到了巨大的玻璃窗上，栗色的頭髮在腦後飛揚。

我打開玻璃門、打開紗門，放她出去，再把身後的門一一關好，站在那裡，看捷妮怎樣觀察一株她從來沒有見過的植物。這不是一個滿懷好奇之心的孩子，這是一位學問家正在面對一個全新的世界。她的栗色眼睛裡好像正伸出手來，輕輕撫摸著葉片的管莖，順著花苞的根部，探究葉片彎曲的邊緣如何輕鬆自在地承受著巨大花苞的重量。她的感官全部動作起來，鼻翼輕闔，她在嗅聞植株的清芬，她用修長的手指輕輕碰觸花萼尖端的觸鬚，感覺著這美妙的物事如何堅挺地保護著內裡的花朵。

良久，她好像從夢境當中醒了過來，不好意思地笑了。然後，跟我一道回到陽光屋，打開她的平板電腦，把她的所見所聞、所思所想一一記錄下來，有文字、有圖畫、有表格。我靜靜地看著她，看著這位尚未進入學堂的孩子對於植物所奉獻的熱情與愛心，很感動。我上樓去，端點心下來。點心的香味沒有引起捷妮的注意，她全心全意工作，直到自己滿意，這才關閉平板電腦，滿心歡喜地面對可口的點心。

之後的日子，捷妮每天前來看望，做出記錄。

十天之後，曇花鼓脹到露出白色。毫無疑問，這天夜間，花兒必將盛開。我知會了蘇珊，她說他們大約晚上九點半陪捷妮過來，還說了一些感謝的話。九點四十分，洗了臉、刷了牙，一臉清爽的捷妮和她的父親出現在門前。我同傑夫早已在陽光屋為捷妮安置了一張行軍床、鬆軟的枕頭和被褥。我在一張躺椅上放了厚厚的毛毯，準備陪捷妮熬夜。（三）