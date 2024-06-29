他的律師指出，應該為孩子尋找「代替父母」，即指派合適的第三方撫養孩子。

經過申請和培訓，我們成了大家所期盼的、為孩子尋找的「代替父母」。

當我妻子第一次見到詹姆斯時，剛把他抱到手上就驚叫：可憐的小猴子！他太瘦小、太輕了。顯然，嬰兒不滿於「小猴子」這個稱呼，他翻了一下眼皮，睜開眼，看了一下我們，又毫不在乎地，甚至輕蔑地闔上了眼皮。

我怎麼覺得，他是翻了一下白眼，我跟妻子說。

我妻子解釋說，現在他才出生十幾天，孩子還沒有「視力」，還處在觸覺感知階段。他並沒有「看見」你。

你想多了，他就是睏了！妻子笑道，我們要學會餵他奶，然後，再過幾個月，餵他嬰兒罐裝食品。我看到有一種久違的自信和興奮回到妻子臉上。

如果給詹姆斯測一下，可能他也是內向的孩子。醫生給他體檢，說這孩子晚熟，我妻子不同意，他成天跟我說話，咦咦呀呀的。

是啊，我說我證明，我經常聽到她和他兩個人在隔壁房間說個不停。多半是她在說，他在應，媽媽、媽媽，叫個不停。

醫生笑笑說，這是一個誤解，小孩子天生的哼哼嘰嘰，最早的聲音就很像「媽媽」。

有時我在書房工作，門開著，我停下來聽，好像這種對話在我從來沒有出現過，詹姆斯從來不叫「爸爸」。醫生說這很正常，因為他還不會說話。

有時我加班到了半夜，為了不影響我，妻子不讓我值班帶孩子，她睡在孩子身邊。（八）