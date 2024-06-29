在馮家花園躲貓貓（一一）

不用說，她收到了一生中最多的禮物，它們堆滿姑媽家的客廳。還有不只一家本地企業願意為她提供工作。

很快，又有消息傳來，馮玥兒不日就要離開蒙城，去投靠她母親在另一個城市的家。她還帶回一個九歲女孩。誰也不知道她在那裡生了幾個孩子，反正帶在身邊的就這一個。一旦有陌生人靠近，女孩就躲到母親身後。馮玥兒的口音早已打上異地生活的烙印，不像此地土生土長的人那麼純粹。

莊亞麗一直在準備禮物，一床鴨絨被、一件羊絨大衣，還有幾套小女孩的衣物。她還想買點別的，越買越多。為了禮物的事，費小雅和她不知溝通過多少次。

「應該去問問她需要什麼，再買也不遲。」

「哪有送禮物之前，還要問別人需要什麼的。她肯定會說，我什麼也不需要啊。」莊亞麗振振有辭。

「哪怕去問一下她姑媽也行啊。你在這裡想啊想，什麼也想不出來。或者乾脆送個紅包好了，讓她自己買。」無論費小雅說什麼，她就是聽不進。

馮玥兒已回來三天了。淡竹弄與費小雅的學校只隔幾條街，十分鐘就能走到。竹園街三號距那裡更近，但她們一步也沒離開自己的地盤。

那邊的事情卻源源不斷湧來。馮玥兒和很多人都見了面，她心態平和、舉止正常，沒有流露出任何激烈的情緒。除了去父親的墓前祭拜，還祭掃了祖父母和外祖父母的墓地，小女孩全程跟隨。唯一讓他們覺得奇怪的是，每到一地，女孩都緊緊拉著母親的衣角，眨巴著眼睛，一言不發。有人懷疑她的發聲器官是不是出了問題。直到有一天，他們聽見女孩在馮玥兒姑媽家的房子前哼唱〈賣報歌〉。（一一）