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宜自珍（五）

蘇橋西

海螺紅得熱烈、白得細滑，疑心宜珍就是海螺化出來的，這海螺就是她的真身所寄。

幾天裡，志巍和宜珍快活得不像樣子，假期很快結束，最後一天大家在車站告別。當初大家約好在車站見面，天南地北湊在一起，難得熱鬧。如今紛紛走掉，像是好不容易滾成的雪球慢慢化掉，或著辛辛苦苦生起的一團火一點點熄滅。挨到最後的就剩下志巍和宜珍還有周自三、四個，就算全是年輕人，也經不起一次次地送別，都積了些離愁別緒。

周自站在車站大廳的一角，往窗外望，玻璃上的人影映照在外面的山水，斑駁不清。天光是一種菜油色，四下的景物被這油一點點浸過，像一張做舊的古畫，總是夕陽簫鼓的頹唐。周自在祖父屋裡見過一幅什麼夕照別意圖，同樣的色調，下角有個紅色的印章。這時印章活了，走過來，原來是宜珍，一條碎花的連身紅裙。

宜珍謝謝周自，求婚的事忙前忙後。這樣的道謝宜珍已經說過幾次，再謝下去，兩人都覺出尷尬，一時都沒有話說。

周自見慣了宜珍在沙灘上的活潑跳脫，這次不知為什麼沉默安靜，裙子一反常態的長，像是台上的魔術師，一身袍子，裹得嚴實，突然甩手一隻鴿子，「呼啦啦」一下，白滾滾地從袍子下飛出來，讓人大吃一驚。

宜珍終於開口，說有件事我不知道怎麼說，說出來，你不要怪我。周自腦子嗡嗡的，告誡自己宜珍已經訂婚，還是和志巍訂的婚。他想讓宜珍不要開口，可是卻說不出。宜珍說：周自我覺得你人很好，志巍和我說過你的情況，我自作主張，把你的情況和我的一個朋友說了。她和你在一個城市，人很好，現在也是單身一個人，我覺得你倆挺合適的。（五）

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