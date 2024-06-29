圖／123RF

捷妮得到我的同意，把車子停穩，快步走近前來，很內行地上下打量著圍籬前一棵沐浴在陽光中生氣勃勃的小樹：「您為這棵木本扶桑選了最好的位置。」

我開心地笑了：「是松鼠，松鼠把一粒樹種留在了這個位置。結果就是我有了一棵美麗的花樹。」

捷妮沒有笑，她走過去，看著一根深入土地的綠色鐵柱正用堅韌的塑膠鍊條全力拉住這棵小樹，不讓它太過傾向正南方，便說：「我祖母常說『物競天擇』，這棵小扶桑就是一個好的證明。它全力迎接陽光，這根鐵棍快要被它拉彎了，您看，它的力量多大！」

我凝住心神，打量著這個眉清目秀的孩子，小小年紀，如此早慧，已經懂得「物競天擇」的道理。她將來的日子要怎樣才能過得平順？我自然不能多說什麼，只能順著她的話頭問她：「我猜，你的祖母大概是科學家？」

捷妮笑了：「我祖母是植物學家，她有一個佔地半英畝的玻璃暖房，裡面的植物都是她的研究對象。她也教書，也寫文章，發表在國家科學雜誌上。」

「捷妮，回家了！」人行道上的女子招呼著。捷妮沒有回答，只是緩緩地朝著腳踏車走過去。我跟著她走，送她到路邊，她看著蓬蓬勃勃正猛力竄升高度的植物，摸一摸我為那植物架設的黑鐵支架，若有所思：「草本扶桑的花朵非這樣支撐不可，它們實在太大了。什麼顏色？」

「粉紅色。」

「真好，我會常常來，如果您不介意的話。再見，特瑞薩。」她騎上車，跟在那女人身後，慢慢地走了。那是我們第一次見面。

之後，她常來，有時候傑夫正在用大剪刀修樹籬，她會站住腳，很內行地給傑夫一些建議，這邊低一點、那邊高一點……傑夫很開心，一切都照辦，捷妮就笑得非常愉快，露出一個小女孩應當有的快樂面容。她的母親依然遠遠地站在人行道上，眉頭緊皺，忙著滑手機。我坐在廊下，遠遠地望著她，心裡想，她絕對不是一位快樂的女子，天可憐見。

就在三盆君子蘭幼苗順利抵達捷妮家三個多月之後的一個下午，捷妮遠遠地出現了。她沒有騎她的小腳踏車，而是推著一輛娃娃車，裡面坐著一個金髮碧眼的芭比 娃娃。娃娃面前的小桌上，穩穩地放著我熟悉的那個米色塑膠花盆，裡面有一株幼苗，並沒有長得特別高大，卻開花了，金黃色的花朵組成一個美麗的球。我驚訝極了，簡直不知該說什麼才好。

這時候，蘇珊走過來了，很勉強地笑了一下：「我是蘇珊。對不起，麻煩您，今天家裡有人施工，我可不可以讓捷妮在您這裡玩一會兒，我一個鐘頭以後回來接她。不好意思。」

我馬上熱情地回答她：「放心、放心，捷妮在我這裡會玩得很開心。我會送她回家，您去忙。」蘇珊終於露出由衷的喜悅，千恩萬謝地快步離開了。

這一個下午，我想同捷妮討論的是室內的植物。我把捷妮的娃娃車搬進門，把那盆正在開花的君子蘭放在廚房午餐桌上。打開烤箱，在捷妮面前的小瓷盤裡放了三塊熱氣騰騰的餅乾，為她斟了一杯不加糖的芒果汁、為自己倒了一杯冰茶，在她對面坐下來。

我看到的是一張淌著淚水的小臉，心裡被深深刺痛，忍不住擁這孩子入懷。

好不容易，兩人都平靜下來。捷妮津津有味地吃了餅乾、喝了果汁，簡短扼要地告訴我，她所「承受的壓力」。

不出我所料，「贏在起跑線上」是蘇珊的育兒宗旨。為了送捷妮進哈佛法學院或者霍普金斯醫學院，他們硬是擠進了學區 最好的北維州 維也納。為了這昂貴的房子，馬爾特做雙份工作，蘇珊則一天到晚在手機上尋找折價券，順便接些網上的工作。她沒有時間，更沒有心情好好安頓一家三口的飲食，都是找便宜的快餐果腹。「自從離開老家，我就沒有吃過手工餅乾、沒有喝過天然果汁。」捷妮眼淚汪汪。

我無言，家家一本難念的經。房貸沉重、物價飛漲，捷妮的父母日子絕對不好過。但這一切，都是為了捷妮的「前途」著想。我真為這一家人發愁，還有好長的苦日子要過。

「其實，完全沒有必要。我根本不要進哈佛，也不要變成醫生，我要像祖母一樣成為植物學家，我要進的大學就是州立大學梅森。梅森正在建設巨大的玻璃暖房，不只是為了學區的美麗，而且是為了生物系學生的研究。將來我會在那裡用功念書，成為一名植物學家。這樣的人生規劃根本不必離開老家、不必離開祖母、不必為了這個大房子吃苦受罪。」捷妮再一次淚流滿面。

我想了又想，鼓起勇氣問她：「你要我們同你的父母談一談嗎？」

捷妮搖頭：「祖母跟我父母認真談過，母親不能接受，一定要搬來維也納。你們是鄰居，我母親不會採納你們的意見。連我父親都拿她沒有辦法……」

此時的捷妮不但收住了淚水，而且變成了一位深思熟慮的謀士，她很鄭重地跟我說：「您可以幫我一個忙，請您注意維也納的房價。明年九月我就要上小學了，我一定要在那之前回到老家，在那邊入學，如果。我們住了一年的房子，價錢比一年以前更高，會是我的一個助力。最要緊的是，我要跟父母說清楚，我的人生規劃已經決定，他們不需要送我進私立名校。」（二）