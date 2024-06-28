在馮家花園躲貓貓（一○）

難道這樣做就沒事了？確定她能原諒、能接受？

當年，母親帶著十三歲男孩回到蒙城，住進溪邊的公寓樓裡。父親卻再次出走。他去城市裡做外賣員、搬運工，睡地下室，雨天或找不到活時就躲在床上喝酒、刷短視頻。這幾年，她一直說服他回家，他說什麼也不願意，「等老年癡呆了再說。」

當年，母親回來時，她已師範畢業，教小學二年級。班裡小朋友差不多都是當年母親離開時她的年紀。每個周末她都等在家裡，等母親來找她。但母親一直待在公寓樓裡，據說連菜場也不去。買菜和接送小孩都有專人負責。小孩的爸爸很有錢，是建築工地的包工頭，喜歡讓女人躲起來給他生小孩。

當年，她從葉老師嘴裡得知，馮玥兒可能再也找不回來時，怕得不行。一閉上眼睛便想起花園裡的水池、樹洞、假山下面的坑坑道道，好像它們都長著嘴巴，隨時會把人吞掉。那段時間，母親去外面躲起來，父親像個傻瓜似地到處找她。她躺在床上一會兒想母親、一會兒想馮玥兒，如果馮玥兒還能找回來，她會把所有好吃的、好玩的都拿出來，任她隨意挑選，再也不和她使性子、較勁，全部都聽她的。

現在，蒙城大街上走著的每個人都在談論馮玥兒，官方新聞和自媒體紛紛推出各種吸引眼球的報導。費小雅既不敢打開電視，也沒有勇氣去點擊那些新聞。她就像一個怕冷的人縮在爐火邊，什麼話也不說、什麼事情也不做。

馮玥兒暫住在淡竹弄姑媽家，去探望她的人絡繹不絕，既有她父親在世時的好友，也有素不相識的好心人。（一○）