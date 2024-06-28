我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

在馮家花園躲貓貓（一○）

草白

難道這樣做就沒事了？確定她能原諒、能接受？

當年，母親帶著十三歲男孩回到蒙城，住進溪邊的公寓樓裡。父親卻再次出走。他去城市裡做外賣員、搬運工，睡地下室，雨天或找不到活時就躲在床上喝酒、刷短視頻。這幾年，她一直說服他回家，他說什麼也不願意，「等老年癡呆了再說。」

當年，母親回來時，她已師範畢業，教小學二年級。班裡小朋友差不多都是當年母親離開時她的年紀。每個周末她都等在家裡，等母親來找她。但母親一直待在公寓樓裡，據說連菜場也不去。買菜和接送小孩都有專人負責。小孩的爸爸很有錢，是建築工地的包工頭，喜歡讓女人躲起來給他生小孩。

當年，她從葉老師嘴裡得知，馮玥兒可能再也找不回來時，怕得不行。一閉上眼睛便想起花園裡的水池、樹洞、假山下面的坑坑道道，好像它們都長著嘴巴，隨時會把人吞掉。那段時間，母親去外面躲起來，父親像個傻瓜似地到處找她。她躺在床上一會兒想母親、一會兒想馮玥兒，如果馮玥兒還能找回來，她會把所有好吃的、好玩的都拿出來，任她隨意挑選，再也不和她使性子、較勁，全部都聽她的。

現在，蒙城大街上走著的每個人都在談論馮玥兒，官方新聞和自媒體紛紛推出各種吸引眼球的報導。費小雅既不敢打開電視，也沒有勇氣去點擊那些新聞。她就像一個怕冷的人縮在爐火邊，什麼話也不說、什麼事情也不做。

馮玥兒暫住在淡竹弄姑媽家，去探望她的人絡繹不絕，既有她父親在世時的好友，也有素不相識的好心人。（一○）

上一則

哈利波特第一集原創封面拍賣 190萬美元落槌

下一則

大衛傳奇

延伸閱讀

「文化+」綜藝成市場口碑代名詞 帶動文旅發展

「文化+」綜藝成市場口碑代名詞 帶動文旅發展
徐崢變身外賣員 逆行生活再出發

徐崢變身外賣員 逆行生活再出發
山西男因拆遷殺官 網：看完悲慘經歷 懂他為何走上極端

山西男因拆遷殺官 網：看完悲慘經歷 懂他為何走上極端
列黑名單中國公司 紛改名保在美生意

列黑名單中國公司 紛改名保在美生意

熱門新聞

圖∕黛安

維特的抉擇（上）

2024-06-22 02:02
圖∕黛安

維特的抉擇（下）

2024-06-23 02:02
作者家門前的小水溝。（圖／作者樓克安提供）

憶士林官邸眷村

2024-06-24 02:00
32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，後選擇讀餐飲，走出一片天。（圖／技專招生專業化辦公室提供）

自幼賣陽春麵立志讀餐飲 台灣「菜市場孩子」當上米其林餐廳主廚

2024-06-27 02:10

家附近的歹徒

2024-06-24 02:01

遲來的撫養費

2024-06-24 02:00

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友