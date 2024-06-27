我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

藍色嬰兒（六）

南希

我和我妻子的成長背景使我們倆形成一個約定，就是不要孩子。我們不想讓孩子像我們一樣，過這種不確定的一生。

現在她是不是改變主意了？

3

我們穿過小鎮時，天漸漸晴了，大地煥然一新。一隻鴿子從車窗前掠過，一朵朵白雲正以各自得意的姿勢，輕盈飄過湛藍天空。大理石般明亮的雲層，帶著羽翼薄紗般的嬰兒藍，令我聯想到詹姆斯的天藍色小被子。

說到天藍色，我想起有一天妻子糾正我說，這不是天藍色，而是嬰兒藍baby blue。她說在有些地方，baby blue是一種顏料的名稱，嬰兒藍代表著柔和與美麗。而在有些地方，baby blue是指產後憂鬱症，困惑及抑鬱。

我對妻子說，我媽媽說我小時候老哭，可能就是像詹姆斯一樣很難帶。可是我媽媽哪裡懂，我一哭她就抱，抱了還哭。我老是生病，還老是哭，她沒轍了，也跟著我哭，顧不上照顧自己的身體和情緒，爸爸也不知道幫忙或者安慰。我媽媽產後抑鬱症導致了嚴重的眼疾，影響她兩年沒法上班，最後只好做了眼睛手術。

那時，她的眼睛被遮住，躺在床上，不能行走。我很感愧疚。這也是我不願要孩子的原故。我不能想像我妻子變成那個樣子。

我媽媽對小詹姆斯的態度，比我還上心，我倆竟然在一次電話裡聊了六十分鐘，這是歷史記錄。我十三歲後就不願跟媽媽講話。我在五歲到十三歲之間這八年，是在荒蕪中度過的。我不知道父母為什麼不來接我。不管怎麼樣，對我來講這是難熬的八年。我成年後，與媽媽仍然很生疏。（六）

憂鬱症

上一則

享受冰雪世界

下一則

我在中國的寄宿生活

延伸閱讀

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持
NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬
連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走

連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走
NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

熱門新聞

圖∕黛安

維特的抉擇（上）

2024-06-22 02:02
圖∕黛安

維特的抉擇（下）

2024-06-23 02:02
作者家門前的小水溝。（圖／作者樓克安提供）

憶士林官邸眷村

2024-06-24 02:00

家附近的歹徒

2024-06-24 02:01

遲來的撫養費

2024-06-24 02:00

美國的賓館服務

2024-06-21 02:00

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛