在馮家花園躲貓貓（九）

「不知道她有幾個孩子，能不能順利回來……」費小雅說道。

她們的語氣始終淡淡的，好像入戲不深的演員竭力想要表演出劇中人物的情緒，卻無論如何也無法奏效。很多年前，費小雅就詢問過當兒科醫生的朋友，醫生朋友告訴她：「如果是創傷性記憶，那是絕不可能被忘卻的。」她一直記得這話。

那時候，她們還太小，什麼都不知道。真正意識到這事的後果是在三年級下學期的一個傍晚。她們問班主任葉老師，馮玥兒什麼時候能找回來。葉老師沉默了半晌，居然說──或許永遠也找不回來了。她們害怕得抱在一起，瑟瑟發抖，哭了。費小雅曾夢見過這一切，人像鳥一樣被關在籠子裡，除了籠子，什麼都沒有。

「情況或許比想像的要好一些。他們還說，她現在長胖了，和她媽媽當年很像。」費小雅又說，好像這些年在學校工作只是為了比別人更早獲知這些信息。

「不知道她……還記不記得……我們……」莊亞麗欲言又止，「等她回來，我們去找她吧。」

費小雅沉默著，好像在說，這種事情怎麼可能忘記，那是絕不會忘的。

「你說我們要不要去找她？我想我們還是要去的，不能讓她來找我們啊。」見費小雅沒吭聲，莊亞麗又說：「我們湊點錢給她買個禮物吧，要實用一點、貴重一點。也算是我們的一份心意。」

費小雅雙手顫抖著，握在手裡的板栗差點兒掉在地上，好像炭爐裡竄出的火焰正在舔舐她的手指，要將它們吞噬殆盡。她的動作瞬間變形、失控了。

找馮玥兒做什麼？先向她道歉，然後再送上表示歉意的禮物？說當初不該把她一個人留在馮家花園裡？（九）