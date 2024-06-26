又有一天，看到一張表格，她點了進去，那是成為寄養或收養父母的範圍和要求。其中有幾個條件，才能成為「準養父母」。準養父母可以是單身或已婚，必須年滿二十一歲，經濟穩定、有責任心。完成一份申請，還要分享我們自己的背景和生活方式，提供參考資料，同意進行家庭調查，包括拜訪家庭成員、允許完成對我們的犯罪歷史背景調查、參加免費培訓、了解虐待和忽視兒童的問題。她填了這一系列表格，CPS兒童保護署機構的管理人員還來我家進行了考覈，認為我們完全符合條件。

在一個星期天，我們照例去採購、見朋友，下午到湖邊遛狗。回到家我們都累了，很快就睡下了。兩個人距離大約有一拳之隔，關掉了檯燈，房間一下就陷入了漆黑之中。妻子興奮地睜大了眼，她問：

你累嗎？

這是某件事的開始。

我不累。

問你一個事，她推推我。

我的手穿過妻子的頭髮和脖子，輕輕地攬著她的肩膀。

咱們也應該有個孩子。

我的手從她肩膀上移開了，在胸前撓了一下，然後說：你不是不願生嗎？

不是，不是自己生，去抱一個。

我以為她是開玩笑。拍拍她。

是真的。

妻子告訴了我關於「準養父母」的事。這些你怎麼才告訴我，我開玩笑說，比結婚背景調查都嚴格啊，就差婚前身體檢查了。「準養父母」應該是一個值得相信、值得託付的人，我像一個值得相信、值得託付的人嗎？

所以要試一下啊，這種寄養都是短期的合同。

妻子說話的聲音漸漸疲憊了，翻身便睡著了，很快聽見了她輕微的鼾聲。

這時，我全醒了。（五）