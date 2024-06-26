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在馮家花園躲貓貓（八）

草白

但那個黃昏，為了遊戲、為了不讓人找到她，九歲女孩還是走到寫有「小隱」兩個字的月洞門後面。

「亞麗童裝店」的門口垂著一塊厚厚的軟簾子，冬天進到裡面，就像進到一個溫暖如春的世界。屋內一切皆暖和鬆軟，爐上煨著紅薯、板栗，煮著老白茶，還有裊裊的伽羅香，清涼甜徹，給人鎮定感。

費小雅並沒有馬上坐下，而是將架上衣物快速瀏覽一遍，手指拂過，發出輕微而靈動的窸窣聲。這只是她來此地的習慣性動作。她沒有孩子，自然也用不著這些東西，但還是喜歡看，偶爾也買來送給朋友的小孩。隨後，她在那唯一的沙發上坐下。莊亞麗遞過一把烤熟的栗子，自己也跟著吃起來。這幾年，她們的聯繫不算多，但對方的事情從沒落下過。費小雅平時和誰來往最多、在學校是否受歡迎、有沒有找男朋友，莊亞麗一清二楚。而莊亞麗身上發生的任何事，也沒逃過費小雅的眼睛。

「我給廖青發短信了，但沒聯繫上。」莊亞麗忽然說。

費小雅詫異地望了她一眼，沒說話。

「我想讓她知道一下這件事。她也應該知道。」

「她會知道的吧，這麼大的事……」費小雅淡淡地說，她將雙手靠近炭爐，又猛地縮回來，「聽說那邊家境還可以。可能，並沒有受那麼大的罪。但願吧。夏天心的媽媽剛剛告訴我……」她低著頭快速說完這些。隨即，紅了臉，呼吸陡然急促起來。

「那好啊，很好啊……」莊亞麗起身，搓著手，兀自喃喃著。「這麼多年，也不知道她變成啥樣了。能找回來真的滿好。可惜她的父親不在了。要是他還活著，肯定會高興的。她母親聽說這件事也會高興的。」（八）

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