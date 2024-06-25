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藍色嬰兒（四）

南希

但是我妻子很安靜，她在家裡很滿足，什麼都不做也很安心。其實在這個城市不像在大城市需要很多錢，所以我一個人的工資就能滿足我們家用。我們之間可以談的話題越來越少，除了談我們家的三隻狗、一隻貓，周末在沙發上一起看電影，然後出去買一次菜，如此而已，其他沒有更多的談資。

疫情結束後的一天，朋友請我們去喝孩子的滿月酒。我們對桌坐著，一人面前一只熱騰騰的小火鍋，只有孩子坐在東道主位置上，準確地說，是躺在嬰兒床上。我妻子席間沒有吃什麼東西，她的眼裡只看嬰兒，嬰兒媽媽就坐在她對面。

那天餐館很多人，紅色的霓虹燈招牌上第一個字掉了，餐館擁擠、嘈雜昏暗，整晚我妻子眼睛都在發光，因為有一個漂亮的嬰兒在她身旁。是個女嬰，她躺著，眼神茫然，忽然她笑了，好像看見了什麼。我妻子用一種驚悸的眼神看了一眼女友，她張大了嘴，想說什麼，顯然是被嬰兒的情緒感染了。兩個女人對視著，突然一起咯咯地大笑起來。女友伸出手，把女嬰輕輕從嬰兒床抱起來，情不自禁地開始絮絮叨叨，說著孩子的趣事。

她捧著女兒的小臉，親來親去。剛有孩子的女人，常常不分場合地講述孩子的事，那種滔滔不絕的自我沉浸，讓我妻子驚訝。她們聊得很開心，我妻子湊近女友懷裡的嬰兒說：哦，我從來沒抱過小孩，我能不能抱抱她？當她抱過嬰兒那一瞬間，像什麼東西在她心裡融化了。

滿月酒之後的一天，我妻子坐在桌前發呆，偶爾在電腦上發現了一個網站。她點了進去，在這個網站上參加了一些社群會議，看到包括收養兒童的資訊。（四）

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