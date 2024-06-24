愛情終結者（全文完）

應該是同一個年代，越戰、性革命、女權運動如火如荼的展開，而在亞熱帶小島上，我的母親，也是一個為自己命運抗爭的革命家，一個訂製自己孩子的叛逆少婦。

我腦海洋溢著萌動的青春畫面，醞釀著尋找生父的念頭引起了心中不安分的波動。

我陷入一個幻想的血緣關係中，幻想著年僅二十歲的親生父親，我在鏡子面前左顧右盼，試圖想像我們是否在某個地方不經意地擦身而過，或者在我過了不惑之年，對青春無敵的他能說些什麼……

我沉默了一瞬，我到底想證明什麼？

「妳有沒有想過，他有自己的家庭，妳這樣冒失地闖入他的生活，對他可能是一個傷害……」大哥的話如一把雙刃劍，直直向我劈來，真相，能保護自己亦能傷人損己。

原來，十餘年專業解剖真相的劊子手，並沒有一門課程教導如何面對破解自己家族的密碼。

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天空開了一個洞，銀光衝破雲層的景象經常莫名的閃現腦海。我倚窗而坐，突然好奇玻璃帷幕大樓的窗，能夠被推開嗎？在每只窗櫺的下縫處，都安有暗釦，撬開暗釦，窗戶向外推出幾寸，車流聲、風聲上竄。

所以，父親只是不曾去按開，窗外劇情一一可見，他把自己隔開，做為遠距離的觀眾？而一個模糊的影子從對父親的記憶中逐漸清晰起來，貼身祕書龔叔叔清瘦的身板總是掛著一件隨時被風吹得鼓滿的西裝，修長白皙的手指提著布滿歲月痕跡的小牛皮公事包，像個影子般隨著父親進進出出，父親的大小小的事無一不經過他手，包括為家人買生日禮物。寡言，臉上卻總是掛著一副斯文合宜的笑。

母親臨終前對龔叔叔的事有什麼交代嗎？我問大哥。

葬禮後，龔叔叔來整理父親書房，門後傳來玻璃撞碎聲和母親如狂風般的咆哮，歇斯底里的哀號。我和哥哥姊姊僵立在客廳，面面相覷，彷彿這場風暴不是一天造成的。龔叔叔在父親病重時和我們輪流守護，我們都把他當成家人一樣，但母親總是冷眼相待，甚至極少正面看他。

不久，龔叔叔捧著一些文卷和父親的筆墨畫，蒼白的臉尷尬不失禮節的對我們點頭致意，彷彿在水霧中行走的影子，全身上下被潮氣罩住，卻擦拭不乾也擰不出水來。

桌上堆放新的卷夾。厚厚一疊的未必情節複雜，薄薄幾張的，往下探究，極可能驚濤駭浪。

是這樣子嗎？爸爸，你喜歡龔叔叔也同時疼愛著你的孩子，你又用什麼樣的基礎，讓我從來不曾懷疑你給我的愛？

我是誰？在我的生命歷程中，從不曾懷疑過。我的工作向來都在釐清你是誰、他究竟是誰？而今箭頭轉向我的母親，以及身影、氣味仍穿梭在記憶中的父親們。

在法務部實習時，我與遺骸共處，透過教授講解，一一復原死者的種種特徵，就連細微的額角高低、寬窄，都是驗證的眉目。那一回課後我欣喜回家，特地對著鏡子審看我的眉骨。父親已經辭世多年，但他的眉骨依然被我繼承，成為觀看世界的出口。

我舒嘆了口氣，HOLLYWOOD標誌牌數以千計的燈驟然亮起，經風歷雨，九個巨型字母 斑斑鏽鏽翻修了又刷新，粉飾了多少輝煌又骯髒的歷史，而它在世人的眼中依然是夢想彩虹橋的盡頭。而每當我認證檢驗數據，就是刺破一個個滿載希望的彩虹泡沫。

該工作了，我拄著下巴，不自覺地移動右手，輕揉太陽穴以及眉骨。在仔細感受自己的眉骨處，驚訝地發現那裡有和父親眉骨一模一樣的隙縫。我翻開新案例的封面，進入他人的，又彷彿是自己的故事。（全文完）