在馮家花園躲貓貓（六）

「昨天來店裡的顧客都在說這個事，我一晚上沒睡……」莊亞麗又說，「也不知道是真是假。」

「是真的──」費小雅輕聲說，「她姑媽一家已經去那裡接她了。」

「哦、哦，那好呢。」

莊亞麗叫她去店裡，有事要和她商量。費小雅知道是什麼事。她還知道，莊亞麗每次往包裹裡塞傳單都是偷偷摸摸的，連快遞員都不讓知道。

費小雅想到楊小剛，又想到廖青。她拿起手機，找出廖青的號碼，先是發了條短信過去，再打電話──才發現已是空號。

上一次和莊亞麗見面，還是在楊小剛的病床前，兩人湊了些錢給他母親，讓老人家把他送到療養院 去。也就是那次，楊小剛的母親告訴她們，廖青離婚了，一個人帶著生病的孩子，前段時間還託人給楊小剛捎來一箱蜜橘。她很少回蒙城，都是她母親過去找她，幫她看孩子。那次，除了廖青，她們還談了別的事，但誰也沒有提馮玥兒。

從馮家花園跑出來、吃完燈盞糕的那個黃昏，費小雅急著回家。她忽然想到母親的警告，放學後別在外面玩，瞬間有些不安。費小雅的家位於弄堂中部，但那天走到弄堂口便聞到紅燒帶魚的香味，這是母親最拿手的一道菜，也是她和父親的最愛，一般只有節假日才能吃到。

她一陣激動，心臟撲騰亂跳起來。她推開家門，只見飯桌上放著一本雜誌，她瞥了眼封面，把《大眾電影》讀成《大象電影》，封面照片是青年演員陳紅身穿黑旗袍，站在格子木門前，手裡拿一把合攏的摺扇，眉眼憂鬱有點像她母親。（六）