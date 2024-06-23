流浪在另一個世界（八）

「以後先和我確認時間，免得白跑一趟。」艾薇心裡暖呼呼。

尚軒帶了簡單的飯菜過來，讓艾薇解飢。看她吃完飯，收拾好就準備走，笑說：「過兩天還見，睡覺還是自己睡，容易入眠。」

艾薇點點頭，望著尚軒離去的背影，不知怎麼聯想起南方的山林階梯，僧侶忘我縱走、悟道禪修的景象。

11

兩周後，艾薇去了西班牙開會，住進大會安排的宿舍。這是畢業前最後一次參加國際會議，事關重要，艾薇認真準備。隔天，演講結束，秋老虎來襲，翻騰耀眼的陽光，宛如阿波羅神乘坐金色馬車噴射出的赤紅火焰，艾薇整個人快要被烤焦，回到宿舍立即關上從高處至底的木質百葉窗，始生出一絲涼感。

為了躲避酷暑，大會晚餐九點才開始。有著歐洲後花園美譽的巴塞隆那，夏日夜晚清風徐徐。尚軒的導師，史東教授也來開會，老先生興趣廣泛、博學多聞，艾薇從他那兒也得到不少指點。閒聊之餘，史東教授提及，尚軒已經完成論文，下個月準備到美國工作。

「這麼快，怎麼都沒聽他說過？」

教授讚賞尚軒優秀，「這一行難得有這麼年輕、適合的候選人。」

艾薇心裡開始戰鼓咚咚：「都要走了，還來招惹我？」

回倫敦後，她決定不去找尚軒。奇怪的是，他也不找艾薇。兩人一周沒見，圖書館 前不期而遇。

「這個圖書館著實是個惱人的地方！」艾薇氣得想逃離。

「你失蹤了？」尚軒問。

艾薇不搭理。

「怎麼了？」尚軒握住艾薇的手臂。

艾薇被堵在門口，面露慍色，用著苦澀的聲音說：「不知道你這麼快就要離開！」（八）