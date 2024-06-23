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新冠病毒大流行的時候，我妻子的公司倒閉，她失業了，在家閒得無聊，現在又找到一份工作。公司要求職員需要有足夠的責任心、耐心，以及充沛的體力。必須身兼數職，如金融、烹飪、醫療和文藝能力。日復一日都是滿負荷的工作量，在狹小的辦公環境裡奔波不停。同時為了與客戶搞好關係，還必須有高超的溝通技巧，甚至會通宵加班。這份工作是一年三百六十五天無休，這樣的工作強度和工作能力，你猜的沒錯──這就是為人父母，正確地說，是做寄養父母。

當我妻子告訴我有一個任務需要完成的時候，我並不知道怎麼做寄養父母，而且我也不會養孩子。但那天我望著窗外蔚藍色的天空，覺得關於寄養這件事，用不著考慮那麼多。這大概是詹姆斯一定會出現在我生命中的原因。這是一份社會貢獻，而且在這個人人都孤獨的時代，「有孩子」可以算作一種「成功的標誌」，我就在這一天變成了半個成功人士。

沒想到，帶孩子有這麼多的麻煩。詹姆斯在我懷抱裡，像有天大的不情願；他的嘴像沒牙老太太，一噘一噘的，小手小腳抽筋似地手舞足蹈。我手足無措地抱著他，還挺燙人呢──像「燙手的山芋」，扔也不是、抱也不是。這小肉肉多軟呀，一動可能就會破。

他剛到的第一天夜裡哭鬧不止，哭聲讓妻子又恐慌、又茫然，她大聲喊我的名字。

她說詹姆斯睡著、睡著，就會驚跳起來，受驚地舉起小手像投降，而且會把自己嚇醒；眼一睜，「哇」一聲哭起來，好像誰欺負他了。好不容易把他哄睡了，躺下沒一會兒，又把雙臂張開，頭也往後仰，小腿挺直，又開始哭鬧。我妻子一直輕輕抓著他的雙手，他才能安然入睡。這樣，我倆都沒睡覺，整整陪他一夜。

第二天護士來家探訪，告訴我們說，這是「夜驚」。夜驚一般發生在前半夜的深度睡眠階段，也叫「嬰兒驚跳反射」，或叫「莫羅反應」。她說，有的嬰兒驚跳反射非常嚴重，這樣的現象屬於正常。孩子的驚跳反射三、五個月時會消失，但是對孩子睡眠、吃奶都有影響。

「對於嬰兒驚跳反射，有個方法很簡便！」她說著，向我妻子要了一塊方巾，揉捲麵團似捲成一個長條形，又首尾相接，在寶寶床上擺了一個圓圈，給他做一個小窩。把他放進去後蓋上小被子，果然他一會就安靜了下來。為什麼這麼神奇呢？護士說，因為寶寶在媽媽肚子裡其實空間很小，就像這樣一個小窩，前後左右都能觸摸到，就有大大的安全感，所以他出生後不習慣空曠的空間。她建議我們先選擇一款大小合適的襁褓嬰兒睡袋，另外使用安撫奶嘴，就是那種假奶嘴，但需要在一歲以前及時戒除。白天可以讓寶寶多趴、多運動，但你們這個孩子還太小，等再過幾個月才行。目前最重要的是給寶寶多做撫觸。

我懂！詹姆斯肯定是那種「求關注」型性格。我笑著對妻子做了一個鬼臉。

我發現妻子變了，以前她不喜歡孩子。現在她沒事總抱著詹姆斯，默不出聲守著他。等詹姆斯睡著了還抱著他，仔細察看他的眼角、鼻翼的輕微扇動、嘴唇上的細紋、水晶似的皮膚、總是緊握著她一根手指的小手。

●2

記得他剛到我家時，我問妻子：「到底打算養他多久？」

「可長可短，寄養的合同是一年。」妻子回答。

「一年啊！」我拖著長音。之前問她關於孩子的事，她都躲躲閃閃，一直不跟我說具體的打算。

「你為什麼突然要寄養孩子了呢？你不是不喜歡孩子嗎？」（二）