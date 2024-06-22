在馮家花園躲貓貓（四）

這麼多年，根本沒有人提醒費小雅這件事，但她從沒有真正忘記過她。她相信她們幾個也是如此。只有當年那個穿著背帶褲、剃著平頭、奶聲奶氣的小男孩──楊小剛，成為例外。十六歲那年突發一場怪病後，再也沒能擺脫病號身分。清醒時在房間裡搭積木、看電視，糊塗時，將緊握的拳頭砸在牆壁上、窗戶玻璃上，也砸在自己老母身上。他大概早忘了馮玥兒。總有一天，他連自己的名字也會忘記。他唯一沒有忘記的是笑，尖細的笑聲就像來自幾百米的冰川 之下，讓每個聆聽到的人無端顫慄。

至於廖青，高中畢業後便離開蒙城。有一年春節，她們在街上碰到，沒說上幾句就掉頭走了。聽說，她在外面過得並不順意，做過很多工作，最近幾年以給木偶娃娃做衣服謀生。結婚又離婚了，孩子歸她。那小孩的情況不怎麼好，連親生父親都嫌棄，急於擺脫。

費小雅曾在網上讀到一篇小說，裡面提到馮家花園、冬日傍晚和躲貓貓，她懷疑那小說的作者就是廖青。有些人的記憶力就像刀刻似的，無論時間如何流逝，也無法完全抹去。

當天晚上，費小雅再次夢見馮玥兒。

夢醒後，她驚出一身冷汗。

睡夢中，馮玥兒大聲質問她，為何將她一個人丟在馮家花園裡？「都是你們把我害得那麼慘……我要報仇！」馮玥兒號啕大哭，邊哭邊發出尖叫聲。她從小就這樣，一遇到不開心事就躺在地上撒潑、打滾兒，老師、家長都寵著她，夥伴們也拿她沒辦法。夢裡，馮玥兒哭泣的臉模糊不清，好像被一團煙霧籠住。（四）