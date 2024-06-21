流浪在另一個世界（六）

「這幾天的日子有點荒唐，都不是在我的人生計畫當中！」艾薇好似在船上顛簸，不知如何靠岸。

蘇菲告誡艾薇：「你不接觸對方，怎麼知曉感情的深厚？弗朗索瓦‧莫里亞克說過，即使在最忙碌的人生中，愛情也總能見縫插針。」

「好，我不排斥，可以了吧？」她答應蘇菲，敞開心懷。

那天讓尚軒失望，艾薇有些愧疚。這天她自告奮勇，擬定做頓晚餐補償。她味蕾敏銳，亮出美味的家常菜：白灼老虎蝦、清蒸鱸魚、蒜蓉菜心，還有薑絲肉片湯，葷、素搭配，可口不油膩，並且買了瓶紅酒助興。尚軒大飽口福，樂滋滋。

飯後，他泡了壺茶，沁人心脾。艾薇問：「什麼茶？這麼香！」

「碧螺春！之前來訪的代表團送的。」

很久沒有閒情逸致做一桌好菜了，她在公司工作時，雞飛狗跳，忙得無暇買菜。艾薇喜歡起現在的生活，全身沾滿蔥、薑、蒜的煙火氣。她開始面對新的現實，既然在這個平行世界裡，她需要寫論文，女性的天賦也要實踐出來，不完成學業，不能罷休。

9

六月，艾薇的導師迎來一個壯實、漂亮的小男嬰。艾薇帶了幾樣外賣去導師家午餐，餐後，後悔自己帶少了，應該連晚餐也幫她準備。新手媽媽白天沒人幫忙，格外辛苦。本來她還帶著論文的章節準備討論，殊不知，小嬰兒一會兒餓了要喝奶、一會兒哭著要換尿布。導師忙來忙去，漸漸答非所問，艾薇跟前跟後，最後，索性抱起孩子哄。沒想到嬰兒身子那麼柔軟，指甲如此尖銳，把她手臂劃紅了幾道線。

剛晉身母親的導師，臉上洋溢著幸福的光芒。她滿懷歉意，笑著說：「我也中斷了寫書的計畫，下周回加拿大 休假。」（六）