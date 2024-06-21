我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

流浪在另一個世界（六）

卓慧臻

「這幾天的日子有點荒唐，都不是在我的人生計畫當中！」艾薇好似在船上顛簸，不知如何靠岸。

蘇菲告誡艾薇：「你不接觸對方，怎麼知曉感情的深厚？弗朗索瓦‧莫里亞克說過，即使在最忙碌的人生中，愛情也總能見縫插針。」

「好，我不排斥，可以了吧？」她答應蘇菲，敞開心懷。

那天讓尚軒失望，艾薇有些愧疚。這天她自告奮勇，擬定做頓晚餐補償。她味蕾敏銳，亮出美味的家常菜：白灼老虎蝦、清蒸鱸魚、蒜蓉菜心，還有薑絲肉片湯，葷、素搭配，可口不油膩，並且買了瓶紅酒助興。尚軒大飽口福，樂滋滋。

飯後，他泡了壺茶，沁人心脾。艾薇問：「什麼茶？這麼香！」

「碧螺春！之前來訪的代表團送的。」

很久沒有閒情逸致做一桌好菜了，她在公司工作時，雞飛狗跳，忙得無暇買菜。艾薇喜歡起現在的生活，全身沾滿蔥、薑、蒜的煙火氣。她開始面對新的現實，既然在這個平行世界裡，她需要寫論文，女性的天賦也要實踐出來，不完成學業，不能罷休。

9

六月，艾薇的導師迎來一個壯實、漂亮的小男嬰。艾薇帶了幾樣外賣去導師家午餐，餐後，後悔自己帶少了，應該連晚餐也幫她準備。新手媽媽白天沒人幫忙，格外辛苦。本來她還帶著論文的章節準備討論，殊不知，小嬰兒一會兒餓了要喝奶、一會兒哭著要換尿布。導師忙來忙去，漸漸答非所問，艾薇跟前跟後，最後，索性抱起孩子哄。沒想到嬰兒身子那麼柔軟，指甲如此尖銳，把她手臂劃紅了幾道線。

剛晉身母親的導師，臉上洋溢著幸福的光芒。她滿懷歉意，笑著說：「我也中斷了寫書的計畫，下周回加拿大休假。」（六）

加拿大

上一則

外遇者「是否真的悔改」6大指標 諮商師揭外遇者心理

下一則

99美分商店

延伸閱讀

台南媳婦見桌上這盤嚇到 老饕大讚人間極品：有錢也買不到

台南媳婦見桌上這盤嚇到 老饕大讚人間極品：有錢也買不到
雙胞胎嫁雙胞胎誕「四元雙胞胎」 表面是表兄妹 基因是親兄妹

雙胞胎嫁雙胞胎誕「四元雙胞胎」 表面是表兄妹 基因是親兄妹
阿湯哥超性感拉丁舊愛 脫光賣咖啡豆

阿湯哥超性感拉丁舊愛 脫光賣咖啡豆
寫論文、誰殺了傑克甘迺迪？

寫論文、誰殺了傑克甘迺迪？

熱門新聞

由供職於康熙宮廷的義大利畫家杰凡尼．熱拉蒂尼所繪製的「康熙大帝肖像」，目前正在上海展出。（中新社）

康熙長這樣？最高度還原樣貌的畫作 上海展出

2024-06-17 01:08

受騙記

2024-06-14 02:00

父母緣薄

2024-06-15 02:01
加拿大安大略省亨茨維爾鎮的早餐，班乃迪克蛋與沙拉。（圖片提供∕王燕丁）

旅行中的早餐時光

2024-06-15 02:02

我在美國出洋相

2024-06-18 02:00

告別我的銀行

2024-06-17 02:00

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋