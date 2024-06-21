在馮家花園躲貓貓（三）

圖／123RF

他們以為女孩掉到池子裡，太湖石和苔蘚圍住的水池，可以倒映出人影的水池。他們把裡面的水舀乾，把水池邊的石頭搬走，但除了淤泥和水，什麼也沒找到。

去馮家花園躲貓貓的建議只能來自馮玥兒本人，這是費小雅和莊亞麗共同回憶的結果。那天，馮玥兒穿著墨綠色新棉衣，胸前繡白色玫瑰花，髮上別紅色絲綢髮夾，蝴蝶形狀──或許是暗紅色，費小雅記不清了。整個白天，就因為穿了這身別致、耀眼的新衣服，馮玥兒在學校裡領受了各種莫名其妙的表揚。做早操被表揚、回答問題被表揚，連吃飯吃得乾淨也被表揚。她的身體是飄著的，聲音充滿嗲味，當放學路上看見馮家花園的圍牆時，馮玥兒的飄勁還沒過去。她提議去裡面玩躲貓貓遊戲，反正天還沒黑、反正閒著也是閒著。一開始，沒有人應和。費小雅和莊亞麗並不想去。廖青不說反對，也沒有贊成。只有唯一的男孩楊小剛表示願意去。

「我請你們吃比巴卜泡泡糖。」馮玥兒說，「每個人吃兩顆。」

為了泡泡糖，費小雅和莊亞麗勉強同意了。

「玩好遊戲，再去買。」馮玥兒又說。

她們答應玩半小時，半小時後就去買泡泡糖，每人三顆，不准反悔。五個人拉了鉤，拉鉤上吊一百年不許變，誰變誰是小狗。

劃定躲藏範圍後，「石頭剪刀布」選出一個尋找者。五個人中最無耐心的楊小剛成了那個尋找者，在他背過身去數數的工夫，他們陸續躲好了。

最先被揪出來的是莊亞麗，她就藏在離楊小剛不遠的大樹後面。廖青和費小雅也躲得很淺，很快都被找到了。只有馮玥兒藏得最深，誰也不知道她躲到哪裡。據楊小剛回憶，他聽見馮玥兒的小紅皮鞋踩在石板路上發出的聲響，並消失在月洞門那頭。楊小剛沒找到她，急得滿頭大汗。為了盡快結束這場遊戲，吃上泡泡糖，她們不得不悄悄幫著找。她們去月洞門那邊找她，她們在假山後面找、去紫藤架下面找，連低矮的最不可能躲人的灌木叢也不放過。

她們將所有能躲人的地方都找了一遍，一無所獲。她們抬頭看樹、看天空、看雲彩。天快黑了，日光逐漸西移，雲彩逐漸化身為黑暗的一部分。他們喊她的名字，叫她快出來。他們威脅她，要是再不出來，他們就走了。但沒有用。他們越是焦急，躲著的人越是悄無聲息、越是得意萬分。他們找不到她，誰也找不到她！

他們累了，坐在亭子裡，看游魚銜著遠山、樹影、枯枝敗葉，鑽來鑽去，一忽兒出現、一忽兒消失。他們看膩了、看乏了，想要離開了。費小雅和莊亞麗決定讓楊小剛再去找找，誰讓他是尋找者，還整天像隻跟屁蟲似地跟在她們後頭。

她們答應把自己的比巴卜泡泡糖分給他一顆。

當她們再次看見楊小剛垂著頭從月洞門那邊走來，騰地站了起來，生氣地直跺腳。「走，我們去吃燈盞糕。」──他們中有人想必這麼說了，儘管誰也不願承認這一點。賣燈盞糕的攤販每天守在百福弄與海濱東路的交叉口，香噴噴的油炸燈盞糕，裡面裹著豆腐、蘿蔔絲和肉，連街上飄著的油煙也是香的，讓人直淌口水。

她們想，不如先去吃個燈盞糕吧，等吃完了再來找她。那時候，大概也用不著親自找了。馮玥兒會站在他們面前，一臉洋洋得意的表情，好像在說：哈哈，你們真沒用，那麼多人居然也找不到我，誰也找不到我！大概連頭髮上別著的紅色蝴蝶結也會抖動翅膀，跟著這麼說。

他們走出馮家花園，走到海濱東路上，站在那家路邊攤前。排隊的人很多，輪到他們時，白日的最後一道亮光就要被收走，黑夜來了。但他們不怕，夜裡有燈，有燈盞糕。吃完燈盞糕，他們抹抹嘴巴，像往常那樣哼著歌，踢著路上的小石子，各自回家去了。馮家花園裡的馮玥兒被他們拋在腦後，暫時忘卻了。

三個小時後，月亮鑽出雲層，豐盈、明亮。紫藤架漏下慘白的月光。當大人們開始哭天喊地尋找時，他們已吃過晚飯，準備上床睡覺了。那個夜裡，他們的睡夢裡盡是落水聲，馮玥兒掉在水裡，順著大河流走了。大河的盡頭就是大海，馮玥兒成了睡在竹籃裡的嬰兒，漂到大海裡去了。

後來，她們一直想，馮玥兒到底藏在哪裡？（三）