我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

愛情終結者（八）

周遠馨

我默默聽著，臉上浮起一個和客戶道別的職業表情。

「我想……以後還可以約妳出來吃飯嗎？」臨走前他轉身望著我，眼神閃過一絲飄忽，「孩子喜歡妳呢！」

大衛對前妻的信任幾乎消失殆盡，而我不知是否能介入這混亂矛盾中。伴隨禮貌的微笑，我將檢驗報告遞給他，終結了這段糾結的關係。

7

面對客戶，我該展示什麼表情？冷若冰霜，無動於衷，還是麻木不仁？

狹小的接待室擠滿了一群人，大肩包磨蹭著小肩包，和扯著啞嗓說話的聲音。兩名河濱縣的女社工陪同祖父、兒子和媳婦進城，白人社工圓乎乎的臉看上透著幹練自信一邊登記一邊盯著唐氏症小夫妻，另一名個子矮小戴眼鏡社工把全部注意力放在嬰兒車裡七個月大的孫子。

「我今天就是來討個公道！」五十出頭的祖父仿若一隻露著黃板牙的公鴨子嘎嘎嘎地到處告狀，「明明就是我的孫子，你們這些社工聽信謠言誣陷我。我要告你們！」

兩年前唐寶兒和青梅竹馬的唐寶症女孩結婚後一年平安產下了孫子。而翁媳亂倫的謠言卻在村子裡滿天飛，縣裡派來社工人員介入調查。

「那個女人十幾年前就跑了，我一個人辛辛苦苦把這傻兒子拉拔大，給他安個家，社區的人看我不順眼，居然造謠，妳是專家，一定要幫我洗清冤情。」祖父義正詞嚴，黝黑的雙手撐在腿上，下巴翹得向天高。

嬰兒的父母無辜不安的眼神投向陌生環境，重複喃喃，「怎麼了！怎麼了！」兩人緊握著手，癡緩純真此時成了最好的保護衣。

祖父對著檢驗結果滿嘴髒話開始威脅社工人員，「孩子是我的，都是我的，休想把他們帶走！一個都不能少。」（八）

上一則

7旬名醫劉偉民健身 幽默風趣秀肌肉

下一則

難忘的一件事

延伸閱讀

十大最難存錢城市 南加占八

十大最難存錢城市 南加占八
南加內陸帝國房市活躍 河濱縣大型集合公寓 逾億元售出

南加內陸帝國房市活躍 河濱縣大型集合公寓 逾億元售出
南加內陸Temescal Valley引進大型倉儲 居民憂影響環境

南加內陸Temescal Valley引進大型倉儲 居民憂影響環境
東谷市附近起野火 橙縣發生小地震

東谷市附近起野火 橙縣發生小地震

熱門新聞

由供職於康熙宮廷的義大利畫家杰凡尼．熱拉蒂尼所繪製的「康熙大帝肖像」，目前正在上海展出。（中新社）

康熙長這樣？最高度還原樣貌的畫作 上海展出

2024-06-17 01:08

受騙記

2024-06-14 02:00

父母緣薄

2024-06-15 02:01
黎東方教授夫婦收丹妮爾(右)為義女。（本報系資料照片）

黎東方：二戰期間美國給了我們什麼？（上）

2024-06-13 02:02
加拿大安大略省亨茨維爾鎮的早餐，班乃迪克蛋與沙拉。（圖片提供∕王燕丁）

旅行中的早餐時光

2024-06-15 02:02

我在美國出洋相

2024-06-18 02:00

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒