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史丹福的秋天（一四）

顧艷

「啊，這麼快就走了？」

「是的。」

「好吧，常回來看看。」

我搬家的那天，老教授和我說：「我已找了清潔工阿姨住你這房間，明天她就搬進來了。」

「她不是有一個十一歲的女兒麼，女兒也來住？」

「是的。」

「噢。」

我心裡想，我不能帶男朋友來住，清潔工阿姨怎麼就可以帶女兒來住呢？這不是欺負我們嗎？不過我很快就想到我的臨時退出，讓他再找滿意的新房客也有一定的難度，就諒解了他。

搬完最後一車時，我有一種離別的眷念和難受。那麼多日子的朝夕相處，點點滴滴都在記憶裡。於是我說：「教授，我抽空會常來看您。您有什麼事，打電話給我，我會馬上來的。」

「好的、好的。」老教授一邊說，一邊揮著手。

與老教授依依不捨地道別後，我在汽車發動機轟隆隆響起來的那一刻，忽然想到了「生離死別」這個詞，不禁眼睛潮濕了起來。

6

一年後的暑假裡，阿瑟又來史丹福和我團聚了。那天我和他聊起了老教授，說：「時間太快了，我只去看過老教授兩次，有大半年沒有他的消息了。」阿瑟說：「你給他打個電話，我們這就去看他。」結果電話沒打通，我說：「沒問題，我們直接去吧！」

我按響了老教授家的門鈴，「吱啦啦」響了很久，清潔工阿姨出來開門，見是我，驚訝地說：「是你啊？進來坐。」她朝阿瑟看看，我連忙介紹說：「這是我先生阿瑟。」

我們走進客廳，發現一切都是零亂的。我迫不及待地問：「老教授呢？」她驚訝地說：「你不知道？老教授得了腦癌，去世已有四個多月了。」這好比青天霹靂，我說：「那你怎麼還住在這裡呢？」（一四）

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