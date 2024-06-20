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流浪在另一個世界（五）

卓慧臻

尚軒沒好氣地說：「全吃了！」

艾薇抿著嘴，眼睛瞪得像玻璃珠那麼大：「你一個人吃這麼多，不撐嗎？」

尚軒無奈低語：「你這個人──心寬意適！」

艾薇聽出來尚軒的抱怨，反省自己確實缺根弦。她賠罪地說：「對不起，下午蘇菲塞了壞消息給我，不，也不能說是壞消息，對我導師而言，那應當是好消息。」

「什麼消息？」尚軒丈二金剛，摸不著頭緒。

「沒什麼！我慢慢處理就是。」

艾薇不想多說，腦子裡浮現吉光片羽，想起從前有位朋友在法國留學，因導師突然退休，找不到替代的教授，一失志，前功盡棄，什麼學位都沒拿到，到如今還住在十九世紀傭人房改裝的巴黎公寓裡。她無法想像，自己也落到那樣的下場。

唉，不想了，船到橋頭自然直，換個話題吧！她問尚軒：「你這一天都在幹什麼？」真是哪壺不開提哪壺！艾薇話到嘴邊就後悔了。

「等你啊──」尚軒無精打采、頹敗不堪，起身從她面前走過。

艾薇只顧打理自己的事，彷彿天要塌下來，沒想到尚軒如此費心。她有點呆愣，半天說不出話，全身沉甸甸。

尚軒進了浴室，只聽見稀里嘩啦的水聲，幾分鐘後，他呼叫艾薇。有如得到寬恕，艾薇悅然應聲，她從門縫潛入氤煙浴缸。尚軒雙手捧起水，沾濕她的髮梢，艾薇輕輕閉上眼睛，讓水氣暫且淹沒所有煩惱，她記起蘇菲說的：「不要想著離開。」

8

蘇菲的宿舍小，打地鋪確實沒有太多空間。況且，自從她知道艾薇在這個世界待的時間不確定，她讓艾薇趕緊收拾換洗衣物，住到尚軒那裡：「去吧！大件行李留在我這裡，沒問題。」（五）

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