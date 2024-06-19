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愛情終結者（七）

周遠馨

一年前我們在展會偶遇，目光互扣時點燃了火花，共進一餐後，他坦白正在離婚當中。我對在婚姻中的男人有一定原則，如果要真心交往，首先要與前任斷得乾淨。

他再度邀請我吃飯時，胖了些許，遞上離婚證書，卻難掩滄桑，道出這一年多來的經歷。他和妻子黛比結婚七年養育了一個兒子，她是人工智能公司的業務經理，長年出差。

那一晚，他邊收拾廚房，邊打電話向妻在黛比道晚安。

黛比匆匆說了幾句便急忙掛了電話，放進手提包，卻不知手機並未完全關閉。

他聽到叮叮叮電梯開關聲，之後是門卡刷門聲……「一分鐘後，開門，關門，男人的聲音……」大衛停頓一下，像是回憶電影情節，「……還有熟悉的呻吟聲……」

大衛打電話給酒店保安，謊稱他妻子癲癇症發作，要求保安去黛比房間對她進行急救。

大衛指示保安把他的手機交給應門的馬丁，黛比的同事。

電話裡一片死寂，黛比不可置信地從皮包裡取出手機，通話記錄五十三分仍像計時器一樣滴答滴答地跳動著。

電梯裡的叮叮敲起了他們婚姻的喪鐘，正當大衛以為他已經掌握全部真相和證據時，黛比竟然發現自己懷孕八周，孩子順利生下後不久，離婚手續也正式生效。然而他不知是否能再次相信她嗎？那個深夜的場景仍然在他腦海中回放。他親眼看著護士用棉籤在嬰兒口腔來回輕刮，取了唾液樣本，因為他對前妻的信任喪失殆盡。

「當初我們想終止這孩子，但萬一是我的，那該怎麼辦？而生下後又暗自希望這孩子不是我的，這樣我們可以斷得乾淨。」滄桑倦怠縱橫交錯在他曾經帥氣風發的臉上。（七）

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