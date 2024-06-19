史丹福的秋天（一三）

我想那都是他的學養浸泡出來的氣質，我給他拍了很多照片，發現這是我與他朝夕相處以來，他最開心幸福的時光。

老教授生日過去一個多星期後，阿瑟在倫敦就收到了哈佛大學 的錄取通知郵件。阿瑟告訴我，他已把牛津大學的博士改為碩士，拿一個牛津的碩士也不錯。我想想也是，能上哈佛終歸是最理想的，這說明阿瑟非常有實力。

第二天晚餐時，我把這個消息告訴了老教授。老教授說：「啊，太好了。祝賀他！」我一直佩服老教授的聽力和敏捷的思維，與他交談真的感覺不到，他已是九十歲高齡的老人了。

阿瑟告訴我，五月中旬他來史丹福，就與我訂婚。他說他已經在史丹福校園網上，轉租到了學校裡的一個studio，租期三個月，三個月後他就去哈佛讀博了。沒想到阿瑟居然是真心的，彷彿饅頭吃到豆沙邊。我不能再瞞著母親了，就打電話把與阿瑟的戀情全盤托出，可母親說：「你別上當了，還是先別訂婚。」我說：「你不是愁我嫁不出去麼，現在我就想把自己快點嫁出去。」母親說：「婚姻是大事，不能草率行事。」我說：「噢，知道了。」掛斷電話後，我心裡想才不聽你的，我自己的事，自己作主。

我拿到了阿瑟租到的studio公寓鑰匙，原來那出租的學生去牛津大學做交換生，把公寓轉租出去，自然是節省了一筆不小的開支。問題是我從老教授家搬出來，三個月後我還得再租房。當然提前申請，租studio這樣的公寓沒問題。於是我和阿瑟商量後，告訴老教授說：「阿瑟月底來史丹福，我們租了學校的公寓，我要搬回學校去住了。」（一三）