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流浪在另一個世界（四）

卓慧臻

奇妙的是，昨天竟然碰到在那個世界裡──話不投機半句多──的建築師。

蘇菲研究英、法文學入迷，本來就有點神經質，這下更不得了，聽完艾薇的敘述，整個人都要飛起來：

「你確定嗎？這個建築師就是尚軒？是你在另一個世界無法溝通的人？啊，太好了──那你不要著急回去，和他相處看看，是不是真的無可救藥。」

蘇菲相信人性需要神話的深層意義，一定是某種緣分，讓他倆必須繼續原來的合約。她笑得合不攏嘴，匪夷所思地打量著艾薇：「我真羨慕你，跨越兩個世界！告訴我，你在另一個世界裡是做什麼的？」

「我熱愛音樂、喜歡跟人打交道，社會系碩士畢業就到廣告公司。英國人不喜歡加班，我就什麼時間都配合，項目做得挺不錯，因而升遷特別快，成了部門經理。」

蘇菲說：「這麼厲害啊！可是做為學生，你現在有好多關卡要過，並非易事。你的導師快生寶寶了，進度肯定要落下……」

「啊……那該如何是好？」艾薇憂心忡忡，好不容易工作後不再重複經歷有關考場的噩夢。現重返學生生涯，定是夢魘的開始。

「走吧，別擔心了，先去吃飯吧！」蘇菲又拉著她走了，彷彿她是一片雲，東飄西移。

7

艾薇沒等尚軒醒來，一早就走，留言說是要去系裡。尚軒以為她中午會回來與他共進午餐，使出渾身解數，做了時蔬蛋炒飯、乾煸四季豆，準備招待艾薇，結果左等右等也沒見個人影。艾薇回來後，說她和蘇菲去看電影，晚餐也吃過了，尚軒便發火了：

「我中午還特地去超市買了英式布丁！」

艾薇被罵得有點難為情，趕緊緩和氣氛，詢問：「布丁在哪？」（四）

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