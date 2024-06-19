在馮家花園躲貓貓（一）

圖／123RF

費小雅做夢也沒想到，馮玥兒還能找回來。

很多人都不知道那件事，但費小雅知道。當夏天心媽媽說出第一個字時，她就知道了。她在說馮玥兒。幾個接小孩的家長站在邊上聽著，七嘴八舌地問話。夏媽媽篤定地說，他們已經派人去那邊了，很快就能把人帶回來。

公安部「團圓行動」通過人像比對發現，外省某縣城的孫姓婦女很像當年失蹤的馮玥兒，經DNA檢測 ，果然就是。現在，警察已帶著馮玥兒姑媽一家，開車去往那裡。夏天心媽媽說這些時，費小雅始終低著頭，紅色水筆在作業本上無意識地畫來畫去。等她蓋上筆帽，抬頭，窗外暮色歸攏、燈火四起。教室像個空蕩蕩的劇場，演員離開了，道具被收入匣中。

她站在講台前，本想伸手關燈，不想拿起黑板擦，在桌上、板凳上胡亂擦了幾下，又恍然放下。這個消息來得太突然，就像假的，就像以前無數個夢境的翻版。

但她知道，這極有可能是真的。夏天心爸爸是蒙城公安局的，諸多消息的源頭都出自那裡。現在，整個蒙城大概都在播報這條消息。從辦公室到家裡、從電台到自媒體，它就像長了翅膀在人群中停頓、穿梭，引起眼淚、共鳴和唏噓。

費小雅離開教室，來到外面廊道上。沒有人了。所有教室都關了燈，只留下樓道的頂燈還亮著。她從玻璃窗裡看見自己的影子，就像在疾駛的車廂裡窺見裡面模糊的人影。這麼多年過去，他們居然還能把馮玥兒找回來。恍惚中，她好像看見一頭沉睡已久的怪物，正從某個昏暗的角落走出；它伸展四肢、張開大嘴，闊步前進，一聲不吭地將那個失蹤已久的人兒緩緩吐出。有東西在她腦殼上重重敲了一下，就像敲在空空的椰子殼上。她神情恍惚，不覺移步至昏暗的樓梯間。

她的家就在學校裡，教職工宿舍樓三樓。從教學樓出去，右拐，經一排石砌花壇，過橋，那幢磚紅色的五層樓房便是了。可這天，她像是第一次來到這裡，當站在教學樓前面的空地上，瞬間不知何往了。她站在台階上愣怔了幾秒鐘。有路過的老師遠遠喊了她一聲，她嘴上胡亂應著，卻什麼也沒留意。她沒看見那人手裡抱著一個女嬰。平時，她是很喜歡小孩的，每次見到總要停下抱一抱。

三十年前的黃昏，也是冬天，那個九歲女孩穿過月牙形門洞，躲進假山和太湖石後面的某個樹洞裡，再也沒有出來；也有人看見她顫巍巍地跑出來，被人捂住嘴鼻，抱上一輛疾駛的麵包車。車身落滿刮痕和長途跋涉留下的汙垢，窗戶懸掛著黑色窗簾，輪子轉起來悄無聲息，就像殯儀館派來運送屍體的。

她還是無法相信，馮玥兒真的找回來了。他們找回的是那個九歲女孩嗎？暗紅色蝴蝶結髮夾，絲絨質地，華麗輕盈，有種毛絨絨的質感──就像摸在玫瑰花瓣上。它屬於馮玥兒，是落在她頭上的蝴蝶，也是開在她髮叢裡的花。

事情發生時，馮玥兒房間裡的那口鐘，神奇地停止走動。牆上日曆也停在那天。時間為1993年11月25日，可精確到晚上六點零五分左右。

三天之後，迎來費小雅十歲生日。

後來，她查看萬年曆得知，那天還是西方的感恩節，人們以吃火雞、南瓜派和玉米麵包來度過這一天。而她們吃的是油炸燈盞糕。從那以後，她再也沒有吃過這種塞著蘿蔔絲、豬肉和豆腐的食物。她甚至不能聞油煙味，一聞到就想吐。她父親不知道這個，還以為她得了黃疸肝炎，非要帶她去看醫生。

此刻，她走在校園裡，走在水杉、銀杏、皂莢樹的身邊，走在花壇和雕塑的中間。她走過石橋，穿過雜樹林，傾斜著走到過去的時間裡。當年，她、莊亞麗、廖青、楊小剛，還有馮玥兒，四個女孩、一個男孩。三年級三班最耀眼的組合。同進同出，一起學習、一起玩兒。她是他們當中最大的。而馮玥兒最小，比她足足小了一歲。其他三個人，莊亞麗、廖青以及他們的小跟班楊小剛，相差不過幾個月。他們都住在那條長不足兩百米的百福弄裡，每天上學時間一到，那個住在弄堂尾的人會一路敲門過來，或站在門口大呼一聲，跺跺腳，隊伍一點點壯大。他們一路歌嘯，唱〈賣報歌〉或〈泥娃娃〉，大搖大擺地走過勝利飯店、露天戲台、三清觀，湧向兩條街之外的慶豐小學。（一）