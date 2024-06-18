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NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

愛情終結者（六）

周遠馨

我彷彿聽到天邊傳來悶悶的轟隆聲，白色浪花加速推進，五個衝浪者爬上浪板，蓄勢待發，乘著最凶猛最堅固的浪牆被推往不知方向的駭浪中，儘管不知何時會被大海吞噬仍奮不顧身地前仆後繼追逐千變萬化的巨浪……

她屈服於命運的安排，但又不甘，要向命運挑戰，嫁給了不愛她的人，而她手中握有選孩子父親的權力。

「不信的話，問問專家，」四人犀利期待的目光同時投向我，「可以做同母異父的鑑定嗎？」

我每日處理著家庭和個人的祕密，除了捍衛這些祕密，也有義務提供真相和正義。我掌握著他人的命運，無論我做出什麼決定，道德和倫理在天秤的一邊無聲的蠶食我的良知，而我也從未想到有一天這個決定會出現在我自己身上。

我抿唇不語，胸口卻如被千軍萬馬般的撞擊，一時間氣息翻湧，一面凝神思索一面解說一種遺傳聯繫單位centimorgan，通常手足會有2500個分摩，同母異父或同父異母的分摩通常會小於2500，譬如1700、1800。

我們就像是豆莢裡的豆兒，做了一輩子的家人，擁有共同的的胎包，共同的回憶，無論我們基因組合是否為同胞手足，永遠是家人。

處理客戶案例，我總能駕輕就熟、得心應手，然而，面對友人家人的難題，我能夠如往常的揮灑自如、保持心理距離嗎？

6

這天，大衛帶著四個月大的嬰兒到診所做測試。坐四望五的老爸爸，他厚背微駝，一手提著嬰兒籃子，另一手中咖啡杯溢出的香味混合著嬰兒發出天使般的嚶嚶聲，和充滿科學數據的冷峻撞擊出一種麻亂糾結，刺激著我的神經，即使再專業也不得不同情他的境遇。（六）

咖啡

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