流浪在另一個世界（三）

圖／趙梅英

尚軒主修區域研究，專攻都市規劃建設，博士生，比艾薇早一年來，眼神盡是光，感染力甚強。兩人可聊的話題多，居然快半夜了。

艾薇心裡還沒弄明白，她應該去哪兒。

5

尚軒問：「聽你說過，最近正打算租離學校近一點的地方，仲介給你回覆了嗎？」

「還沒呢！」艾薇低頭說。

「那你現在還是暫住在那個法國女孩蘇菲的宿舍嗎？」

「啊，是──但我手上沒帶蘇菲宿舍樓的電話。」艾薇琢磨著如何找到蘇菲，也許她知道來龍去脈。

尚軒看她臉色發愁，以為蘇菲不方便留她。這麼晚了，也不能趕她走，直率地說：「要不，你今晚就留下，明天再聯絡她。」

艾薇覺得自己像得了失憶症，不免有點洩氣：「只能如此，我睡客廳就好，不要麻煩。」

「沒問題，你睡房間，我睡客廳。」尚軒說。

「我──沒帶換洗衣物。」艾薇有點窘迫。

「我借你吧。」他從房間的抽屜翻出一件天藍色上衣。

尚軒玉樹臨風，艾薇豐滿玲瓏，拿著上衣比劃起來太小。尚軒拉開另個抽屜，找到自己到美國旅遊時買的超大號白色T恤衫，遞給艾薇。

「洗過，很乾淨的！」

艾薇簡單洗漱過後，準備就寢。

「晚安！」尚軒從外頭關上房門。

蓋好被，全身放鬆下來，剛瞇眼，好似聽見尚軒在客廳窸窣抖被，翻來覆去，艾薇想到，晚餐時看到那個沙發並不長，估計躺著不舒服。她摸摸床的另一邊，似乎空間還挺大的，才意識到，這是兩張單人床拼成的雙人床。尚軒提過，這間公寓原本是專門出租給學生夫婦的，系裡的朋友提早退租，他搶租下來，就是房租貴些，得額外多教兩門課才能付得起。

艾薇出去，讓尚軒進屋：「要不你也睡床吧！」這一刻，她實在睏了，想想明天還要應付好多事呢！

尚軒躺到床的另一端，中間有些縫隙，艾薇背過身去。夜晚城市裡的光滲透進來，隱約照映著牆外白楊樹，尖尖的綠芽，青翠欲滴。尚軒聽著細細的風聲，還有貓頭鷹穿越樹冠的響聲，他不由自主地轉過身，輕輕按住艾薇的肩。艾薇完全沒有預設，起初有點僵住，想到她前幾天還跟這個人勢不兩立，可那指尖柔和，無可抵擋。她閉上眼睛，任由感官作主，徐徐自動繳械，栽倒在兩人世界雲裡霧裡去了。

6

早晨去學校，蘇菲看到艾薇，一把揪住她：「你不是和我約好要看電影嗎？走吧，正等著你！」

蘇菲是法國南部小城的一名高中老師，標準的亨利‧詹姆斯迷，只要有這位作家的小說改編成電影，她就一定要觀賞。今天看的是《仕女的畫像》。

午後，離開電影院 ，投入至深的蘇菲感嘆著：「為什麼女主人翁要留下照顧那位花花公子的孩子呢？這個犧牲太大了，應該果斷離開！」

艾薇也看懂了：「自滿的女主人翁天真地認為自己可以改變命運，拒絕接受真正愛她之人的建議……」

「詹姆斯曾說，女孩結婚前充滿了不確定性，一旦結婚，就沒有故事了。」

艾薇遂想起《紅樓夢》裡說的：「女孩兒未出嫁，是顆無價之寶珠，出了嫁……不知怎的就變出許多的，不好的毛病……是顆死珠子；再老了，更變的不是珠子，竟是魚眼睛了。」

蘇菲聽了咯咯直笑，說道：「慶幸生活在現代社會，女性多了選擇，也有不同的認知！」

兩人不停地交流，從雷斯特廣場步行至考文特花園，走得腿痠極了，蘇菲說：「咱們休息一下吧！」「啪嗒」盤腿坐到鮮花早市的階梯。艾薇得知，自己和蘇菲已經認識三年，是極好的朋友，經常在宿舍餐廳聊天，直到打烊。她等不及了，測探蘇菲：「你相不相信平行世界？」

金髮蘇菲，大眼睛、高顴骨，臉頰上暈開兩朵腮紅，穿著黑、白千鶴紋連衣裙，外罩朱色毛衣開衫，眉飛色舞地說：「相信！我可不是那種世故、自以為是的巴黎人，我覺得在這個世界上，什麼事都可能發生。」蘇菲眨了眨眼睛，語氣極為真摯。

艾薇慢慢地告訴她，自己正流浪在另一個世界，不知怎麼回去原來的地方。（三）