「那個年代」是個傳奇，又像個禁忌，大家活得心裡有數，卻礙於高於一切的禮教，承托了不能說的祕密。

二哥開始顯得局促不安，喝完一杯茶，跑了三趟廁所，他的身世即將揭曉。

媽咪嫁進門後，和初戀仍藕斷絲連，直到他服完兵役後，才一點一滴地淡去。

我的眼前浮上絲雨綿綿的梅季，滴滴答答的潮氣滯空中纏綿著。兩個青春戀人被命運分開，卻頑抗地向命運挑戰，鬥不過財富勢力，只能用炙熱的身體來燃燒他們的憤怒和愛情。分開時的思念、在相見一剎那點燃對命運的抗議，他們不要妥協，不要昇華，只求燃燒和爆裂。

「或許就是這樣，二哥脾氣才這麼火爆！」姊似笑非笑，涼颼颼的語音令人神經緊繃，「因為他們不服氣活生生的被拆散。」

二哥狠狠的瞪了她一眼，再把目光投向大哥。老管家老楊微駝，一身寒苦，下巴長了個長毛痣，見人總是畢恭畢敬，「媽咪的眼光……太差了吧！」三哥語罷才驚覺失言，畢竟是大哥生父，我們怎麼有權力論斷？

老楊一家四口住在我們家的後院小屋裡。剛入門時，父親常不在家，媽咪便到後院和楊家一起吃飯，楊家成了她的娘家和溫暖的磐石。

新進門的少奶奶每到下課時間，便守在後院的木棉樹下等楊家念五專的長子，他在學校的點點滴滴，門外的繽紛世界，都是她嚮往的天堂。

三哥連續乾笑了幾聲呵呵，說老楊不知道他伺候的小少爺，就是他的親孫子。二哥斜斜的投去一個不認同的眼神，比他的靜默不語更令人生畏。

三哥的腳停止了抖動，他雙手交叉在腦後，語音寒意森森，為父親戴綠帽子感到不平，「她有表示懺悔之意嗎？」（五）