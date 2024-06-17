史丹福的秋天（一一）

我說：「親愛的，我這裡住得好好的，暫時不想再搬了。」阿瑟就不吭聲了。我發現只要我拿定主意的事，阿瑟是不會來和我爭論的。這就是為什麼他雖然很少甜言蜜語，我依然喜歡他的原因。

接下來的日子，阿瑟大部分時間都在複習功課。GRE考分對他申請哈佛博士，至關重要。每到黃昏，我會陪他去金黃色的樹林裡散步。史丹福的秋天有著迷人的景色，這是我們戀愛中最浪漫的時間了，一草一木都被夢想和活力薰陶浸染。可惜這樣的日子不多，一轉眼阿瑟就考完了GRE，還覺得自己考得不錯。

剩下的幾天，我們開車去了卡梅爾小鎮。那裡的居民，一大半是藝術家、詩人和作家。上世紀六十年代末，張大千就住在這個小鎮的「環蓽庵」，創作了很多山水畫。動人的視覺感受，經過畫家思想的再創造，形成了獨特的美感和風格。

阿瑟喜歡張大千的畫，我就陪他來卡梅爾小鎮。儘管張大千已經不在了，但張大千喜歡的風景依然存在。我們沿著主街Ocean Avenue向西走到底，就是廣闊明媚的卡梅爾海灘。坐在沙灘上眺望藍天白雲、銀沙碧水，以及遒勁的裸樹幹；它們構描而成的美麗畫卷，讓我和阿瑟都感受到詩意和浪漫了。

我不在老教授家的這幾天，忽然覺得自由多了。至少早上不用逼著自己起床，去信箱拿報刊雜誌，晚餐也不用陪老教授聊天了。沒有被綑綁的時間，整個身心都是自由的。

當然阿瑟回倫敦後，我在老教授家的生活一切如舊，除了不想早上起來拿報刊雜誌，其他都不錯。在加州 ，哪裡還有包水包電只需四百美元的房租呢？（一一）