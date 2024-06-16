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史丹福的秋天（一○）

顧艷

聽到這條語音，我問阿瑟：「下午我們一起送老教授去牙科診所怎麼樣？」

阿瑟欣然同意，這讓我很開心。我馬上給老教授打過去電話，告訴他下午我和男朋友阿瑟一起送他去診所。老教授在電話裡說：「謝謝你們！」

其實，我也不是第一次送老教授去診所了。除了牙科診所，我還多次送他去他的私人醫生那裡。當然我不是他的孩子，沒有這個義務，完全是助人為樂。畢竟老教授快九十歲了，我不忍心拒絕一個走路都顫顫巍巍、搖搖晃晃的老人。

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阿瑟幫老教授扶上後排座位後，就坐在了他身邊。開始他們都沉默著，後來阿瑟和老教授聊起他在牛津大學的事，聊他準備申請哈佛讀博。這些話題對我來說都是老生常談，因此我只管注意力集中地開車。一會兒，我聽到老教授說：「這想法不錯，年輕人就是要多一些嘗試。」

牙科診所距老教授家不遠，開車半小時就到了。老教授下了車衝我說：「等我補完牙齒，會打電話給你。」我說：「好的、好的。我會來接你的。」

我們開車回到了老教授家，阿瑟在我的房間來來回回走動著說：「這是主臥，明明可以住兩個人，老教授卻不讓住，有點說不過去吧！」

我說：「他就是嫌多一個人會影響他的研究嘛！」

「嗯，看起來他總是為自己考慮，雖然房租便宜，但你給他做的免費事情也不少，這是不是影響到了你的學習？一個快九十歲的老人，萬一有個三長兩短，如果他兒女怪罪到你怎麼辦？」阿瑟的話沒錯，但我真的沒想那麼多。（一○）

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