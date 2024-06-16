我見到你一見如故，好像早就熟悉。我沒有別的意思，我只是──我著急，有些結巴地解釋說，你笑了笑。你的笑是寬容的，你有雍容大度的氣質。

你就是我的乾兒子了，你說。

我握住了你的手，你的手柔軟而細膩，它們因為長期不工作而柔弱無骨。當我握住這隻手時，我感到一種心安、一種衝動、一種熟悉的感覺。我忘記了把手挪開。這一刻好像很久，後來你抽回了你的手。

我的心中隱隱不安，這種不安來自於賈桂琳。果然不出所料，第二天你就打電話來，說賈桂琳找過你，清晨她就來了。你說：我完全沒有想到她像風一樣颳進來，她說你知道你做了什麼嗎？你搶了我的情人。我大吃一驚，我想了解你與她到底是什麼關係，你是他的情人嗎？我聽出了你的恐懼，我說我會向你解釋。但這並不是真的，我與賈桂琳是普通的朋友關係，他的兒子和我是同學，我聽到你長出了一口氣。

我就知道這個女人是單相思。你說，她一定是把你對她的照顧與尊重，看成了男歡女愛。

我的心有些慌亂，我撒了謊。事實上賈桂琳是誠實的人，我們在唐人街相遇，我們是情人，雖然她對我很不滿。

對於一個四十歲的男人，你實在太軟弱了。賈桂琳說。

我在與你連續約會了幾次之後，放慢了腳步，我看出你有所保留。有一次你對我說，我身邊像你這個年齡的都叫我阿姨，我也喜歡這個稱呼。我沒有說話。我喜歡你的一雙眼睛，雖然眼瞼下垂，眼神中卻還有狐媚，我相信你是一個有諸多艷史的女人。你很會笑、很會做姿勢，你有一個妖艷女人的全部味道。（二五）