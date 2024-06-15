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拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

形魚地（全文完）

石曉龍

直升飛機上有員警，他們手上拿著六十萬的懸賞令，要把我這個殺人犯緝拿歸案。我承諾的柴油發動機的直升飛機造成了，哦，好像除了我也沒人在乎直不直升飛機了。我窮極這短短二十多年的一生，創作出了這一篇能夠去往任何地方的文字經典，我希望它們代替我飛到世界的最頂端。圍著我的員警讓出一條通道，走出幾個人，一個穿白大褂的好像是醫生，一個走一步就喘一步的中年男人，一個嘴裡喳喳個不停的中年女人。男人說這孩子和他媽強了幾句嘴，說走了就別回來，誰知道這孩子真就缺心眼地離家流浪了。中年男人俯視躺著的我，抓住我的手，他咳嗽得眼睛胡亂撒尿了，女人攔他，尿液被弄得到處都是。這個男人是父親。我正擔心這問題，是他抓住我就好啊，是父親就好啊，他可以就用我的人頭去領六十萬的領懸賞金了。父親的肺壞了，他需要我這個六十萬做手術。父親將手抽回，再從我懷裡抽出一張畫，將畫鋪展。這張畫是趙初星給我畫的，畫的是一堆不停波動的線條。醫生指著這幅畫，他說，停止吊水，決定用腦電圖持續監測病人病情那一刻起，腦電波就一直記錄。實驗證明，人瀕死的時候，腦電波異常活躍，大腦會一刻不歇地想事情，就是類似於迴光返照。病人的思緒逐漸活躍，一步一步地走向了不可挽回。你們看，現在這個線條，波動個不停，應該是救不活了。我突然大悟，這條波浪線就是真正的黃泉！一波多折，有進無退，直至深淵。安靜了。魂兮幻兮，虎飲龍泉上趕天，鸞翔鳳舞登仙界。（全文完）

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