一路上，他都在我耳邊喋喋不休地敘述他為什麼申請哈佛讀博的理由。我心裡想，申請是一回事，能不能申請上是另一回事；不過無論什麼出發點，想更上一層樓肯定是好的思維和舉措。我表示贊成，他就心裡樂開了花。

這晚，我和阿瑟一起住在史丹福校內學生公寓。雖然是一張小床，但兩個人擠在一起，感到格外溫暖。這事當然不能被我母親知道，否則她就認為我輕賤了自己。因此我在機場一接到阿瑟，就把手機關了。第二天上午，我和阿瑟說：「我們去校園那片金黃色的樹林裡走走吧！那是史丹福秋天最美麗的地方。」

「好吧，我想去看看校園。」阿瑟說。

漫步在校園裡，史丹福的秋天格外美麗。我忽然想起老教授在樹林裡邂逅博士生安娜的故事，便從頭到尾講給阿瑟聽。阿瑟微笑道：「你願不願意做安娜呢？」

「我幹麼要做安娜？我做我自己。」

我們邊走邊聊，聊到了老教授和他的兒女們。我說：「你知道吧，老教授的女兒是康乃爾大學的講師，但是老教授還在給外孫女付大學學費、給小兒子的兩個女兒付幼兒園學費、給沒有固定工作的大兒子每月貼補生活費。他的三個兒女都是啃老族呢，這是某天晚餐時，老教授親口告訴我的。」

「啊，西方人也這樣？」阿瑟驚訝地問。

「人性都一樣的，沒什麼東西方區別。」我一邊說，一邊打開關了一天的手機。手機有不少未接電話，還有幾條語音留言。其中一條語音留言是老教授的，我點開來聽：「魯娜好！你今天下午有空嗎？是否能送我去一趟牙科診所？」（九）