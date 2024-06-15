圖／趙梅英

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艷麗的陽光映在馬賽克瓷磚上，「天空玫瑰禮堂」飄浮著來自天國的彩光，既聖潔又有些魅惑。在這堪比完美油畫中無與倫比鬱鬱蔥蔥的玫瑰園區，眺望聖蓋博 谷壯闊的景色，卻將長眠異鄉的母親襯托得更加孤獨。

大哥奔波治喪，深紫色的眼袋像是被毆打過地浮腫，他抿了一口茶，神色不動也不知是悲傷還是鎮靜，說媽咪在意識清醒時交代了一句話，他的目光依序停在四個弟妹的臉上，我們四人探究的回望。

大哥片刻靜默，緩緩吐出如失了節奏的音符，「我的孩子都是訂制的。」

三哥看著姊姊，小哥看著我，我看著二哥，最後將好奇的眼神聚集在大哥身上。

他一面講一面凝神思索著，媽咪說，她的五個孩子都是愛的結晶，五個心愛的男人。

二哥嗤的一聲，「胡說什麼！媽咪病糊塗了。」繼續滑手機。

「你是說，我們有五個不同的父親？」刺耳的話從我口中淡淡釋出，四人的目光如千斤壓頂地朝我射來。

「難怪！」姊姊雙手一拍，「我從小就覺得自己和你們不一樣，我們的外形，個性，少有相似。」姊姊從小和母親爭吵不斷，大人們都說她倆命中犯沖。

三哥震撼般地愣了很久。

大哥視線堅定如鐵，仰起下巴掃視在座的弟妹，我們知道這不是開玩笑。

我們老家是印尼 富商，父親的原配和獨子，在排華內亂的逃難途中相繼去世。父親輾轉來到台北，集結了老關係重振旗鼓從事大宗貿易，老會計四十出頭得了肝癌，臨終前將獨生女託給少公子，就成了我們的父親與母親。

記憶中的父親沉默寡言，鮮有笑容，一雙修長的手勻稱秀氣。他的存在是個輕飄瘦長的影子，對我們若即若離，即使他嘴裡從未吐出一句偏心的話，我們從小都感受到在他心中的分量遠遠不及夭折的大哥，好似大哥才夠格做他的骨肉。

即便如此，身為老么的我在五個孩子中是大家公認他最寵愛的。

父親在我念中學時過世，在那個比婚禮還熱鬧風光的葬禮，母親身穿黑緞金邊旗袍胸口插枝小白花戴墨鏡，領我們向僑商各界名人答禮。我千金小姐的待遇也在那一刻填上了休止符。在那個動盪不安的年代，我們隨著移民潮來到加州 。剛到此地，我便愛上了衝浪，無視母親的對我曬成巧克力一樣的皮膚的嘮叨，整個夏天泡在亨廷頓海邊的水裡。

此時我們五個兄妹像是浮在水中的衝浪者，任全身在海水中皺縮，耐心等著一波接一波的浪花，在自己的空間經歷著猝不及防的震驚和疑慮，直到捲起像一面牆的巨浪……

二哥打破了尷尬的沉默，回憶起媽咪曾有個英文家教，台大外文系，白淨斯文，是公司會計介紹的學生。他的目光凝聚在我身上，接下來三哥，小哥，姊姊也朝我看來，我盯著他們微微愣了一瞬，媽咪生我已是四十二歲，她抱著我的照片，在今日看來只有三十出頭的樣子，面容燦笑，眉間唇畔浮滿令人魅惑的韻味，課本中讀到的「慈母」形象和她自帶光芒從來搭配不起來。她教我，「不帶鋒芒的善良就是『爛好人』，千萬不要無底線的幫助他人。」

難道他們口中的英文家教，就是我的生父？眼前出現一個身著白襯衫牛仔褲，袖子捲到手腕上的大學生，端正青澀，一雙黑白分明的眼睛對這個花花世界充滿著萬分好奇。

三哥不安地更換坐姿，翹起二郎腿像癲癇發作般地抖抖抖。我眼角的餘光嫌棄地瞟向他抖動的腳，他停了幾秒，又不自覺的抖抖抖。

大哥說我們在濟南路上的老宅子翻修時，媽咪請了一個建築師來設計，前前後後整了一年多。他的眼神不時飄向三哥，「建築師應該是媽咪的最愛，儒雅帥氣又溫柔，曾經想私奔，但沒有勇氣離開我們，更離不開少奶奶養尊處優的好日子。」

「媽咪最疼老三，挨打挨罵的事都怪到我們三個大的，把老三當小祖宗一樣供著。」二哥酸溜溜不放過任何和老三槓架的機會。

三哥薄唇緊抿，沉浸在紊亂的思緒裡，他心中獨一無二的媽咪怎麼會做如此出格之事？他自幼被認為個性最像父親的孩子，把他當成英雄，難道他的人生記憶要重新啟動？

姊姊雙腳蜷縮在沙發上，像隻懶洋洋的貓咪，夕陽的光線灑在她臉上，淡褐色的瞳孔一會兒放大，一會兒縮小，毫無抗拒地等著對她的宣判。

大哥瞟了姊一眼，「記得幫媽咪做旗袍的一個上海師傅？華僑大舞廳裡的小姐們的旗袍都是找他訂做的。」（三）