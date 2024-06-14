又或許我只是個賤命，低如塵埃的一生，只配在垃圾堆的墳裡吃著活人不吃的祭品。我看清了自己，或許我沒看清。趙初星讓我別動，她要給我畫一幅畫。畫筆反覆比對，顏料在畫布上暈開，趙初星說，別人眼中的你不是你，你眼中的別人才是你。一股酥麻之感從我天靈蓋向下，全身發抖，我好像懂了，再也坐不住，我站起來，大聲質問趙初星，你是不是也要走了？趙初星露出一個甜美的笑，這幅畫結束，她要回美國。我告訴趙初星，我不想你走！我是掌管自由的自由局局長，我要管束你的自由，我不准你走。你走了，這個形魚地只剩下藍色的風。趙初星畫筆不停抖動，她看畫布不看我，說，星星就是會閃爍離去的。我不甘，我還是想爭取她留下。趙初星將筆放下，她畫完了，將畫布從架子上取下來，她說，初星是最容易丟失的。故事不管如何複雜漫長，實際上只反映一個瞬間，那就是我徹底醒悟自己究竟是誰這一刻。我從未如此地想要剝奪另外一個人的生命，拿出一把長約十釐米的尖刀，我捅碎了趙初星的心。初心徬徨乎塵垢之外，逍遙乎無為之業。將趙初星的長腿扔進我隨身攜帶的大鐵鍋，趙初星這個渾身愛滋的人啊，煉出的羊油劈里啪啦作響。將羊油倒進玻璃瓶容器，再加水，熬至香味四溢，我掏一塊骨頭出來吃。美味，我吃了很多，邊吃邊笑。裝有羊油的玻璃瓶高高吊起，用一根細管子注入我身體，一點一滴地遺忘，我太快樂了。螺旋槳嗡嗡嗡，一股無比龐大的風將我的鐵鍋掀翻，我也抵擋不住，吹躺在地上。好多架直升飛機出現在我面前。（二○）