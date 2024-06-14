此刻，清潔工阿姨停下吸了一半的地毯，又對我說：「剛逃來美國時，過著乞討的生活。晚上我就住在一個好心人送的帳篷裡，帳篷是流動的，我乞討在哪裡，帳篷就安營紮寨在哪裡。生了女兒後，經人介紹，我幹起了清潔工的營生，一直做到現在。」清潔工阿姨的故事，聽起來有些心酸，但我還是衝她微微一笑。

清潔工阿姨幹完活回去後，整棟房子就我一個人。想著明天要去機場接阿瑟，心裡就有一種莫名的激動。畢竟我們是久別重逢，可又不清楚見面相處是否合得來。當然在先前的幾次失戀中，我已總結出了不少經驗教訓，就是即使你真愛這個男人，戀愛中也不必滿身心投入，不必太在乎他，也不要抱怨他的不是，留有彼此的空間才是重要的。有了這樣的心理準備，我坦然多了。我明白無論在哪裡，人家看重的是你自身的強大和力量，並非其他。

這天晚上八點多，老教授被朋友送回來了。我去廚房煮咖啡 ，路過他書房門口，看見他已坐在書桌前工作了。我知道他每天都會工作到凌晨，可第二天一大早，他就起床了。老教授給我最直接的視覺印象，就是坐在書桌前的背影，那背影無形中激勵著我。有時我想一個快九十歲的老人，為了一部研究著作，反覆修改、兢兢業業；而我比他年輕很多，想偷懶時偷懶，改完一遍論文就不想改第二遍了。

阿瑟搭的飛機晚點了幾小時，我接到他已是下午了。看他鬍子拉碴，一股疲憊的樣子，估計他出發前就沒有休息好。但這並不礙事，我們很快就擁抱在一起，然後我開車直奔史丹福大學 的學生公寓樓。（八）