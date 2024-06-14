我看著牠們有些心酸，我多想也能像牠們一樣飛。在某種意義上，瓢蟲比我更擁有自由。

安妮的床是柔軟的，枕頭上有薰衣草的香。我們躺在床上，她的床上鋪著用一百塊小花布拼成的床單。安妮說那是她和她的母親及姊姊一起拼成的，這種北美的手工藝是家族團結的象徵。

我們每拼一塊，用三個月的時間，她說。那時母親希望把這個做為我結婚的禮物。安妮撫摸著我的臉頰說，我真希望她能看見你。

我們並排躺在床上，眼睛望著天花板，我不知道安妮為什麼把她母親的照片掛在天花板上。

安妮沒有結過婚，她是留在家中照料母親的那一個。母親死後，她在無數個黑夜和白天，憧憬一個白馬王子來到她身邊。但是沒有，她失望過很多次。後來我來了，安妮給予我巨大的安慰，每次我無能為力的時候，她都說是她不好，她太累了，然後我們相擁而眠。

安妮至死，都是一個處子。

10

我在玫瑰公寓的門前等待你，你出現了。你非常漂亮，你穿薄荷綠的衣裙、白披肩，與我的白襯衫非常默契。我說你真是太美了，我看到你愣了一下，你說你這話讓我很感動，中國男人好像不太這樣表達。我說我是加拿大 人，你說你是生在這裡還是後來的，我說我八歲時來的。

我們正說著話，賈桂琳突然出現在我面前。她說你們是出去吃飯嗎？為什麼不帶上我？她說話時氣勢洶洶、理直氣壯的，我只好笑一笑，我不想在你面前失去風度。我說下一次，下一次帶上你。

我很害怕賈桂琳追上來，還好她沒有。我們上了車，我開車平穩而緩慢，我進入了一種情緒，一種與心愛女人約會時的情緒。（二三）