圖／趙梅英

她表情瞬間變得羞惱交加，撇嘴嗔怨道，「我……不過是犯了一個全天下男人都會犯的錯，女人就要受懲罰嗎？八成是我丈夫的兒子在遺囑搞的鬼，婚前協議裡並沒有這一條……」

我定定的看著她，在腦子加了一層過濾網嘗試梳理她的邏輯。

「妳這樣做就是毀了我的婚姻！」她大圓圈耳環隨著頭搖晃不已。

貴婦香水味隨著她的耳環層層推近，濃郁的發酸，我緩緩將椅子往後移，淡淡地看著她，「毀了妳婚姻的不是我，我只是一個把真相告訴妳的鑑定專家。」

她的巴掌臉霎時被面色流露出的慌亂搗成一片混淆的彩盤，失神地沙啞聲，「我該怎麼辦？」

從那扇門走進來的委託人，多半會問同樣的問題。我從來沒有一個圓滿的答案，我只能是科學數據的覆讀機，無法滲入自己的道德觀和情感，在幾千件案例後，我凍結了自己的價值觀和情感，慢慢成了一個冷血的「殺手」，偶爾必須扮演心理輔導師或者提供法律援助，更多時候只能在心裡默默的祝福：自己的人生後果自己承擔。

人性，在我眼裡早已失去了溫度和色彩。

3

我趕到醫院時，母親已彌留多時，五個子女圍繞床邊輪流握著她滿布針孔瘀青皺褶卻修剪精緻塗著蔻丹的手，一一向她道別。臥床多年，這雙手是媽咪僅剩可以展示她貴麗的領地。

母親臨終前臉上留下的笑痕浮現腦海，她形體枯槁卻面容安詳，一抹微笑仍在唇角。

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克莉絲汀打電話再三確認報告的保密性，她決定放棄肚子裡的孩子以保住她的婚姻和靠她肚子爭取而來的財產。

一絲歉疚劃過我心頭，我輕閉雙眼，心中向那個剛成形的胚胎默念：「對不起！」

4

彼得五指緊捏著袋口，僵硬的臉肌仿如是他內心的糾結，既苦澀又忐忑。

我的委託人一半以上是男性，鑑定結果三分之一是沒有親子 關係，比知道妻子出軌更難接受的事實，是他養大的孩子不是親生的。

每一個從門外走進的人，都有個不可告人的故事，面臨著背叛、謊言、懷疑的煎熬，希望從我這裡得到能夠解脫他們於苦海的良藥。

每一個看似微不足道的檢物，譬如彼得費盡苦心得來的水杯和菸頭，都關乎一個生命、一段關係、一個謊言或一個真相。

彼得泛著傷痕的目光避開我的詢問，含糊不清的話陷在他的嘴裡，證物是他兒子「生父嫌疑人」的檢體。

彼得臉上擠出的笑凍結在唇上，自己看不到這表情多麼的難看淒慘，「我們教堂的神父，為我們證婚，為孩子施洗。」他終於吐出像卡在喉頭裡的一條蛔蟲，深深散了一口氣，布滿青筋的臉被漲成的豬肝色而更明顯。

他對著檢驗結果沉默良久，肩頭垂墜，像是個洩氣悲傷的孩子，卻穿著水泥塑成的護鐵向醫生求救。

他咬牙過度臉部肌肉幾乎變了形，口裡緩緩呼出幾近哀求的聲音，「檢測 結果不會錯吧？」

我的沉默粉碎了他最後一線希望，或許他可以原諒癌症 晚期的妻子的過往出軌，但是絕對不能放過他們最信任的人。

他和妻子在奧勒岡州人煙稀少的濱海小漁村天主教寄宿學校念書。她完成受洗前的輔導課，神情飄乎不定，好像又扭到腳一樣走路怪怪的，突然改變主意不去海邊放風。

她雙手捧著他在紅樹林裡採集黃花，四花瓣中心突起像皇冠的花蕊，眼光避開彼得的凝視，「神父是上帝的代言人，對吧？」

鹹濕的海風夾雜著一股海苔腥味吹來，彼得紮在卡其褲裡的白襯衫被風吹得鼓脹，他伸出寬大的手掌從女孩的後腦勺輕拍一下，「當然啊，神父代表神傳達赦罪的訊息，不然我們告解是假的？」

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當住校四年的大兒子返家出現門口，一頭奶黃色的鬈髮彷彿當年神父再現，十幾年來侵蝕他內心的疙瘩如毒瘤般擴散，滲透身體的血液、神經和細胞。多年來浮蕩在他們之間的疑雲匯聚在他胸口，形成大大小小的水滴，滲透在每一個轉彎的拐角，成年兒子的長相終於引發了傾盆大雨。

背叛是一個更沉重的字眼，被愛情辜負，被最信任的人背叛，仿若被自己的血噎死般的悲屈。愧疚更像一根鋒利的針，不停地在心尖上戳弄，它殺不死你，卻讓你活在它的陰影之下。

他花了四年找到神父，已升為樞機主教，只熱絡的詢問他近況，彷彿和過去種種毫無牽連。

彼得臨走前回首，思索半晌，嘴唇動了幾動，卻什麼也沒說。

我拉開窗簾，讓窗外的陽光衝散浮游在室內逆光而行背叛的腐朽。（二）