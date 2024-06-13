趙初星讓我躺在按摩床上，她免費給我捏捏腳，大腦放空的輕鬆之下，或許能夠到達一塊自由之淨土。在趙初星玉手揉按之下，我被磨出厚繭的髒腳，像是穿上的第一雙鞋。我好喜歡這種被包容的感覺，舒服得瞇上眼，難怪人哪怕死了也要花金子買服務。哦，愛也是一種服務，沒有契約的服務。人需要的不是愛，人需要的是被無條件的服務。按摩結束，回到現實，我坐在這按摩床上黯然神傷，沒花金子的服務，好短暫啊。我問趙初星，用金子買服務，那提供服務的人得到金子之後，也是去購買服務嗎？趙初星點頭，她就是想通過金子買服務。給死人按摩掙不了多少金子，她畫的藝術畫也掙不了金子，她說她是一朵從未綻放過卻被雨水澆灌至枯萎的紅花，她想下海。容納萬千的大海裡或許有金子吧。我說，我覺得你不需要購買服務啊，如果你想買的是愛的話，我可以給的，我愛多得像是我的貧窮。趙初星笑了，她說這世上真正的愛是需要雙方同時用有大量的金子，愛是物質，愛需要旗鼓相當。我或許也要去下海，我必須考慮這會不會是我此生僅有的機會，能和趙初星好好愛一場。趙初星說，想快速獲得一座黃金城，女人靠下海，男人靠搶劫。我這才明白趙初星說的下海是什麼意思。我當文藝青年的那些年，寫過網貸，寫被肉體慾望折磨下海的邊緣青年。我們當代這些活在野草城迷茫無主的男男女女啊，從降生下來，唯一能仰仗就是自己這副肉體，只能用這副肉體來淘金。可能是尺度太大了吧，故事並不美麗，沒一個出版社願意出版。（一九）