我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

白烏鴉（二二）

陸蔚青

她哈哈笑著說，不過那是我們剛結婚的時候，現在她不這樣說了。那個時候她心中還有怨恨，現在她連怨恨都沒有。我們像兄妹一樣相處，她忙於健身、旅遊，我也不反對她交男朋友。我們像那些正常家庭一樣，我賺錢、她花錢。像不正常的家庭一樣，各自擁有自己的生活。她用她健康的身體快樂地生活，赦免了我的罪，我現在不再欠她什麼。我們共同為維持一個正常家庭的顏面努力，我對她沒有離開我心存感激。我是一個中國男人，我需要顏面。

我說我請你吃飯，你就笑起來。你的銀髮中挑染著幾縷棕紅色，你的手指甲染成了湖藍色，我注意到這些細節，並通過這些細節，判斷你是一個有少女心的婦人，就像安妮一樣。

安妮有一顆少女心，我在聖丹尼公園遇到她時，她滿頭白髮，低垂著頭，臉上滿是皺紋，就像一朵即將凋零的白玫瑰花。然而我們之間產生了愛情，我們的愛情十分甜蜜。在安妮的小屋裡，我們度過多麼甜蜜的下午。在夏天，北美的蟬，藏在楓樹裡，牠們不知疲倦地叫，我們不知疲倦的接吻。安妮的後院裡種著薄荷、波斯菊和蘭陵蘭花，我後來又迎來了紫蘇。那些植物在矮牆巨大的陰影裡，散發出潮濕而陰鬱的氣味。還有那棵玫瑰樹，或者是野薔薇吧，有閃閃的金龜子和紫紅色帶黑點的瓢蟲，匍匐著在午後的陰涼裡昏睡，或者在我以為牠們在夢中的時候，安然飛起來。牠們小小的翅膀柔軟而輕薄，我不知道牠們怎麼能承載那看似堅硬而厚實的身體，我認為牠們的飛翔超出了牠們的能力，但牠們卻真的能夠飛翔。（二二）

上一則

獨立書店方興未已 全美去年新增200家

下一則

汶萊發聲

延伸閱讀

白烏鴉（一二）

白烏鴉（一二）
白烏鴉（一一）

白烏鴉（一一）
白烏鴉（一○）

白烏鴉（一○）
百年安妮皇后別墅 整修後亮相

百年安妮皇后別墅 整修後亮相

熱門新聞

戀戀大庄

2024-06-06 02:00
蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

我的退休生活

2024-06-05 02:00

孤獨冷漠的挪威女友

2024-06-10 02:02

老年夫妻的樂趣

2024-06-11 02:01
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？