她哈哈笑著說，不過那是我們剛結婚的時候，現在她不這樣說了。那個時候她心中還有怨恨，現在她連怨恨都沒有。我們像兄妹一樣相處，她忙於健身、旅遊，我也不反對她交男朋友。我們像那些正常家庭一樣，我賺錢、她花錢。像不正常的家庭一樣，各自擁有自己的生活。她用她健康的身體快樂地生活，赦免了我的罪，我現在不再欠她什麼。我們共同為維持一個正常家庭的顏面努力，我對她沒有離開我心存感激。我是一個中國男人，我需要顏面。

我說我請你吃飯，你就笑起來。你的銀髮中挑染著幾縷棕紅色，你的手指甲染成了湖藍色，我注意到這些細節，並通過這些細節，判斷你是一個有少女心的婦人，就像安妮一樣。

安妮有一顆少女心，我在聖丹尼公園遇到她時，她滿頭白髮，低垂著頭，臉上滿是皺紋，就像一朵即將凋零的白玫瑰花。然而我們之間產生了愛情，我們的愛情十分甜蜜。在安妮的小屋裡，我們度過多麼甜蜜的下午。在夏天，北美的蟬，藏在楓樹裡，牠們不知疲倦地叫，我們不知疲倦的接吻。安妮的後院裡種著薄荷、波斯菊和蘭陵蘭花，我後來又迎來了紫蘇。那些植物在矮牆巨大的陰影裡，散發出潮濕而陰鬱的氣味。還有那棵玫瑰樹，或者是野薔薇吧，有閃閃的金龜子和紫紅色帶黑點的瓢蟲，匍匐著在午後的陰涼裡昏睡，或者在我以為牠們在夢中的時候，安然飛起來。牠們小小的翅膀柔軟而輕薄，我不知道牠們怎麼能承載那看似堅硬而厚實的身體，我認為牠們的飛翔超出了牠們的能力，但牠們卻真的能夠飛翔。（二二）