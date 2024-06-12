我們的交易就這樣在電話裡說定了，能賺八十也不錯。我快樂地從臥室裡出來，路過書房時，看見老教授又坐在書桌前寫他的研究著作了。一天中，我見他最多的就是這背影。

後來我剛走進廚房，準備洗碗，阿瑟的電話就來了。他說：「親愛的，我們馬上就要見面了。我給你買了印有牛津大學的衣服，一件粉色、一件黃色，我想你一定會喜歡的。」

「嗯嗯，也許我會喜歡吧！」

我心不在焉地一邊洗碗、一邊回答他。他在電話那頭嘰嘰咕咕地說他學校裡的事情，說他考完GRE必須回倫敦，學校裡還有很多事情要處理。我因為手機放在桌上，聽得模模糊糊，只聽清楚最後一句：「你來機場接我吧，我會在出口處等你。」

「好吧、好吧！」我說。

我回自己房間時，發現老教授站在書房門口，手上拿著一個白色信封等著我。他笑咪咪地對我說：「明天我要外出開會一天，這是給清潔工阿姨的支票 。她下午三點來打掃衛生，麻煩你幫我轉交給她。」我盤算了一下自己的時間，覺得下午三點沒問題，便說：「好的。」

4

第二天一早，我趕到學校公寓樓，韓國女生已經給公寓樓管理員打過電話了，我很順利地要來了六○一室的鑰匙。然而上樓打開門，我就傻眼了。這女孩兒把房間弄成了雜貨鋪，地上、桌上攤滿了衣服、書籍、食品，還有橫七豎八各種款色的鞋子，以及水池裡的髒碗。我懊惱地給她撥過去電話，她卻說：「除了兩個箱子，其他都不要了。」

「我不給你扔東西。我會都給你搬去公寓樓管理員那裡。」我說。

「好吧，只要你樂意。」（六）