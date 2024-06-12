我就要死了，我要死了。我手抓腳蹬，沉入黑暗──然後我睜開眼睛一聲大喊，渾身顫抖，大汗淋漓。

我慶幸自己做的只是一個噩夢，但現實中我卻依然是孤獨的。我那時就是一個孤獨的小孩，我常常一個人孤獨地四處遊逛，一直到有一天，我在聖丹尼公園遇見了安妮，那時我明白了我的歸宿是什麼。

安妮坐在一張長椅上，下面是一群鴿子，對面是一束火紅的楓葉。她的頭髮一團銀白，好像一團火燒到了白熾。

那次見面之後，我想去追求你，但我不知道是否會如願。我從口袋中掏出一個硬幣，向著空中拋去，我要看是女王的頭還是加拿大鵝 ，用這來決定我追求你的方式。對亞洲女人，我沒有對西方女人那麼有把握。西方女人是很容易建立親密關係的，她們非常喜歡這種關係。但亞洲女人有傳統和守舊的一面，何況你比我大三十歲，大過法國總統馬克宏 和他妻子的年齡差。

我想如果我以情人的身分追求你，會不會嚇到你，我不想把你嚇跑。我在心中默默祈禱了一下，硬幣在手心中轉一轉，拍在桌子上是英國女王的頭。這意味著我的道路比較曲折，我需要用一些方式來接近你。

聯繫是容易的，我在看戲那一天就加了微信 ，然後我說我想請您吃飯。我們一起去吃個飯吧，我的聲音熱烈起來，你爽快地答應了。你有迷人的笑容，你的笑聲明快清澈，帶著喜悅。你的笑聲不是一個老婦人的笑聲，而像一個少女。你的笑聲讓我驚訝，我感到我同一個與我年齡相仿的人在對話，即使我的妻子──當然也可以說她是名義上的，她自己就這樣說，她嘲笑地這樣說，我名義上的丈夫。（二一）