我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子

前中情局長豪宅3000萬售出 聖瑪利諾房市創新高

白烏鴉（二一）

陸蔚青

我就要死了，我要死了。我手抓腳蹬，沉入黑暗──然後我睜開眼睛一聲大喊，渾身顫抖，大汗淋漓。

我慶幸自己做的只是一個噩夢，但現實中我卻依然是孤獨的。我那時就是一個孤獨的小孩，我常常一個人孤獨地四處遊逛，一直到有一天，我在聖丹尼公園遇見了安妮，那時我明白了我的歸宿是什麼。

安妮坐在一張長椅上，下面是一群鴿子，對面是一束火紅的楓葉。她的頭髮一團銀白，好像一團火燒到了白熾。

那次見面之後，我想去追求你，但我不知道是否會如願。我從口袋中掏出一個硬幣，向著空中拋去，我要看是女王的頭還是加拿大鵝，用這來決定我追求你的方式。對亞洲女人，我沒有對西方女人那麼有把握。西方女人是很容易建立親密關係的，她們非常喜歡這種關係。但亞洲女人有傳統和守舊的一面，何況你比我大三十歲，大過法國總統馬克宏和他妻子的年齡差。

我想如果我以情人的身分追求你，會不會嚇到你，我不想把你嚇跑。我在心中默默祈禱了一下，硬幣在手心中轉一轉，拍在桌子上是英國女王的頭。這意味著我的道路比較曲折，我需要用一些方式來接近你。

聯繫是容易的，我在看戲那一天就加了微信，然後我說我想請您吃飯。我們一起去吃個飯吧，我的聲音熱烈起來，你爽快地答應了。你有迷人的笑容，你的笑聲明快清澈，帶著喜悅。你的笑聲不是一個老婦人的笑聲，而像一個少女。你的笑聲讓我驚訝，我感到我同一個與我年齡相仿的人在對話，即使我的妻子──當然也可以說她是名義上的，她自己就這樣說，她嘲笑地這樣說，我名義上的丈夫。（二一）

加拿大鵝 微信 馬克宏

上一則

多倫多國際影展TIFF 7月推出楊德昌電影回顧展

下一則

陪伴我們的三葉草

延伸閱讀

白烏鴉（一二）

白烏鴉（一二）
白烏鴉（一一）

白烏鴉（一一）
白烏鴉（一○）

白烏鴉（一○）
百年安妮皇后別墅 整修後亮相

百年安妮皇后別墅 整修後亮相

熱門新聞

戀戀大庄

2024-06-06 02:00
蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

我的退休生活

2024-06-05 02:00

親愛的陌生人

2024-06-05 02:02

孤獨冷漠的挪威女友

2024-06-10 02:02
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下