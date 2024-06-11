我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

史丹福的秋天（五）

顧艷

推車把手前有一個鐵絲網兜，可以存放食物。這是一款為老年人設計的助步車，但我還是不放心地望著他，直到看不見影子。

老教授從超市回來，我正在廚房的小圓桌上吃晚餐。他把買回來的麵包、果醬、沙拉等都放進冰箱，又從冰箱裡拿出一個漢堡、一罐雞湯，在微波爐裡熱了一下，坐到我旁邊來吃了。我們各吃各的，有一搭沒一搭地聊著天。他用餐巾紙擦了一下嘴巴問：「你男朋友快來了吧？」

「是的。」

「還有三天他就來了。」

老教授這麼一問，讓我忽然想起轉租給韓國女生的公寓房，明天就到期了。我必須馬上給韓國女生打電話，但一段時間住下來，晚餐就成了我陪老教授聊天的時間了。老教授特別喜歡聊他在哈佛讀書的事情，我不能掃他的興。此刻，我們正聊到一些趣事，他就開心地笑起來，告訴我說：「我最早在哈佛跟楊聯升和洪業學習中文，楊聯升還有一個學生叫余英時。我到史丹福大學後，最初擔任中文教授，後來同時受聘於三個系：哲學系、宗教研究系和東亞語言系。」老教授說這些時，眼睛炯炯有神。

晚餐結束後，老教授在水池刷自己的碗，我跑進臥室給韓國女生打電話。「嘟啦啦」響了很長時間，電話打通了，韓國女生在電話那頭用英語說：「能不能給我延期兩天，我在洛杉磯呢！如果不行，你們就把我的東西拿到公寓樓大廳裡。」

「讓我給你搬家，這也太過分了。不過出於無奈，你可以付我一百美元搬家費。」

「我東西不多，五十。」

「不行。」

「那就八十。」

「可以。」（五）

史丹福大學 洛杉磯 余英時

上一則

華格納曾孫女親自面試 黃亞中將登拜魯特音樂節

下一則

羽毛相同的鳥兒

延伸閱讀

中國男星談文化剽竊 在南韓工作全被停掉

中國男星談文化剽竊 在南韓工作全被停掉
SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦
挺巴哈佛生教堂辦畢典 高層怒：教堂非示威地

挺巴哈佛生教堂辦畢典 高層怒：教堂非示威地
挺巴哈佛生在校園教堂自辦畢典 教堂高層怒：從未答應借場地

挺巴哈佛生在校園教堂自辦畢典 教堂高層怒：從未答應借場地

熱門新聞

戀戀大庄

2024-06-06 02:00

我的退休生活

2024-06-05 02:00
蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

親愛的陌生人

2024-06-05 02:02
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28
就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在白髮蒼蒼的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。(圖／台科大提供)

85歲拿碩士 黃哲武少了職場壓力 更放心學習

2024-06-09 07:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠