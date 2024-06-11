推車把手前有一個鐵絲網兜，可以存放食物。這是一款為老年人設計的助步車，但我還是不放心地望著他，直到看不見影子。

老教授從超市回來，我正在廚房的小圓桌上吃晚餐。他把買回來的麵包、果醬、沙拉等都放進冰箱，又從冰箱裡拿出一個漢堡、一罐雞湯，在微波爐裡熱了一下，坐到我旁邊來吃了。我們各吃各的，有一搭沒一搭地聊著天。他用餐巾紙擦了一下嘴巴問：「你男朋友快來了吧？」

「是的。」

「還有三天他就來了。」

老教授這麼一問，讓我忽然想起轉租給韓國女生的公寓房，明天就到期了。我必須馬上給韓國女生打電話，但一段時間住下來，晚餐就成了我陪老教授聊天的時間了。老教授特別喜歡聊他在哈佛讀書的事情，我不能掃他的興。此刻，我們正聊到一些趣事，他就開心地笑起來，告訴我說：「我最早在哈佛跟楊聯升和洪業學習中文，楊聯升還有一個學生叫余英時 。我到史丹福大學 後，最初擔任中文教授，後來同時受聘於三個系：哲學系、宗教研究系和東亞語言系。」老教授說這些時，眼睛炯炯有神。

晚餐結束後，老教授在水池刷自己的碗，我跑進臥室給韓國女生打電話。「嘟啦啦」響了很長時間，電話打通了，韓國女生在電話那頭用英語說：「能不能給我延期兩天，我在洛杉磯 呢！如果不行，你們就把我的東西拿到公寓樓大廳裡。」

「讓我給你搬家，這也太過分了。不過出於無奈，你可以付我一百美元搬家費。」

「我東西不多，五十。」

「不行。」

「那就八十。」

「可以。」（五）